Adana'da cuma hutbesinde 'siber dolandırıcılık' uyarısı

ADANA’da siber polis, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı camilere cuma namazı kılmaya gelen cemaati uyarıp, imamlar aracılığıyla bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyarmak için çalışma başlattı. Ekipler, kent genelindeki camilerde, cuma namazı kılmaya gelen binlerce kişiye ‘siber dolandırıcılık’ uyarısında bulundu. Ramazan Bayramı öncesi devlet yardımlarına yönelik hazırlanan ‘sahte’ ilanlar konusuna dikkat çeken polis, kendini hakim, savcı ya da polis olarak tanıtan dolandırıcılara itibar edilmemesini söyledi.