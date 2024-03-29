Adana'da cuma hutbesinde 'siber dolandırıcılık' uyarısı
ADANA'da siber polis, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı camilere cuma namazı kılmaya gelen cemaati uyarıp, imamlar aracılığıyla bilgilendirme yaptı.
ADANA’da siber polis, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı camilere cuma namazı kılmaya gelen cemaati uyarıp, imamlar aracılığıyla bilgilendirme yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyarmak için çalışma başlattı. Ekipler, kent genelindeki camilerde, cuma namazı kılmaya gelen binlerce kişiye ‘siber dolandırıcılık’ uyarısında bulundu. Ramazan Bayramı öncesi devlet yardımlarına yönelik hazırlanan ‘sahte’ ilanlar konusuna dikkat çeken polis, kendini hakim, savcı ya da polis olarak tanıtan dolandırıcılara itibar edilmemesini söyledi.
İl Müftüsü Mehmet Taşcı ise Sabancı Merkez Camii’nde okuduğu ‘cuma hutbesi’nde, “Dolandırıcı olarak tabir edilen insanlar özellikle vatandaşların ilgisini çekmek için kolay kazanç, promosyon, çekiliş, indirim, komisyon gibi vaatlerde bulunabilir. Aynı zamanda korku etkisi altına alarak düşünmeden hareket etmenize sebep olabilir. Bu kişi ve mesajlara itibar etmeyiniz” diyerek, cemaati uyardı.
Ekipler hazırlanan bilgilendirici broşürleri de cemaate dağıttı.
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