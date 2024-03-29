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        Adana'da eğitimlerini tamamlayan 71 acemi er yemin etti

        Adana'da eğitimlerini tamamlayan 71 acemi er törenle yemin etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 15:08 Güncelleme: 29.03.2024 - 15:24
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        Adana'da eğitimlerini tamamlayan 71 acemi er yemin etti
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        Adana'da eğitimlerini tamamlayan 71 acemi er törenle yemin etti.

        İl Jandarma Komutanlığı'nda temel askerlik eğitimini tamamlayan acemi erler için tören düzenlendi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, konuşmaların ardından eğitimini tamamlayan 71 er yemin etti.

        Törene, askeri ve mülki erkan ile erlerin aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri

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