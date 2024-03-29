Adana'da eğitimlerini tamamlayan 71 acemi er yemin etti

Törene, askeri ve mülki erkan ile erlerin aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, konuşmaların ardından eğitimini tamamlayan 71 er yemin etti.

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