Adana'da kaçak havai fişek ve yer meşalesi üreten 2 kişi gözaltına alındı

Evde kaçak üretilmiş havai fişek ve yer meşaleleri ile üretimde kullanılan malzeme ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, evde yaptığı incelemede ikametin ruhsatsız havai fişek ve yer meşalesi üretilen imalathaneye dönüştürüldüğünü belirledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Çukurova ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı şüphesiyle bir çiftlik evine operasyon düzenledi.

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