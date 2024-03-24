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        Gökhan Zan'a tehdit ve şantaj soruşturmasında 1 tutuklama

        TÜRKİYEİşçi Partisi'nin (TİP) Hatay adayı olup, ardından desteğini çektiği Gökhan Zan'a tehdit ve şantaj soruşturması kapsamında gözaltına alınan Turgay Kocakaya, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 11:33 Güncelleme: 24.03.2024 - 11:35
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        Gökhan Zan'a tehdit ve şantaj soruşturmasında 1 tutuklama
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        TÜRKİYEİşçi Partisi'nin (TİP) Hatay adayı olup, ardından desteğini çektiği Gökhan Zan'a tehdit ve şantaj soruşturması kapsamında gözaltına alınan Turgay Kocakaya, tutuklandı.

        Gökhan Zan, geçen hafta tehdit ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. CHP'nin adayı Lüftü Savaş adına yanına gelen kişilerce adaylıktan çekilmesi yönünde kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini öne süren Zan, sahte kayıtlarla itibarsızlaştırma yönünde şantajlara maruz kaldığını iddia etti. Zan'ın avukatı Deniz Kızıl, müvekkili Gökhan Zan'ın kişisel verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirerek, farklı montaj yöntemleriyle şantaj malzemesi yapıldığını belirterek, seçme ve seçilme hakkını ihlal eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

        SUÇ ORTAĞI İDDİASIYLA KUZENİ ARANIYOR

        Suç duyurusu sonrası İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Gökhan Zan adına AK Parti'lilerle pazarlık yaptığı yönünde bir telefon görüşmesi gerçekleştirip, bu görüşmeyi kaydettiği iddia edilen Turgay Kocakaya, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kocakaya, tutuklandı. Kocakaya'nın suç ortağı olduğu iddia edilen kuzeni N.K.'nin da polis tarafından arandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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