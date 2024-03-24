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        Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 09:39 Güncelleme: 24.03.2024 - 09:39
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        Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Hızır Şanlıtürk (78) idaresindeki 01 HU 491 plakalı motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri Şanlıtürk'ün öldüğünü tespit etti

        Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Şanlıtürk'ün cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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