Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Bakan Yumaklı, Adana'da çiftçilerle iftarda buluştu

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'da çiftçilerle iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 19:46 Güncelleme: 23.03.2024 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yumaklı, Adana'da çiftçilerle iftarda buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'da çiftçilerle iftar programında bir araya geldi.

        Bakan Yumaklı, merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi’nde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, ramazan ayının mübarek olmasını diledi.

        Çukurova'nın bereketli topraklara sahip olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, Adana'nın gastronomide de bir numara olduğunu belirtti.

        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in önemli projelerini kendisinden dinlediğini kaydeden Yumaklı, "Fatih Mehmet Kocaispir'in Adana'nın refahıyla ilgili söyledikleri her şeyin yanında mutlaka biz de olacağız. Onun sözü bizim sözümüzdür." dedi.

        Programda, AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir de konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cezaevinden çıktı, ablasını rehin aldı
        Cezaevinden çıktı, ablasını rehin aldı
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nedir bu 'yavaş'lardan çektiğimiz?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nedir bu 'yavaş'lardan çektiğimiz?
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Oruç tutarken baş ağrısını önlemenin yolları!
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Bakan Koca'dan şehir hastaneleri açıklaması
        Bakan Koca'dan şehir hastaneleri açıklaması
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Sevgilisinin kızına tacizden 15 yıl istendi!
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Szymanski için geliyorlar
        Szymanski için geliyorlar
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        Her gün bir doz Prenses Kate
        Her gün bir doz Prenses Kate

        Benzer Haberler

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Adana'da tarım sektörü temsilcileriyle buluş...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Adana'da tarım sektörü temsilcileriyle buluş...
        Bakan Göktaş: Güçlü kadın demek, güçlü Türkiye demektir
        Bakan Göktaş: Güçlü kadın demek, güçlü Türkiye demektir
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Adana'da kadınlarla buluştu:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Adana'da kadınlarla buluştu:
        Bakan Yumaklı: İklim değişikliği, bizleri daha fazla mücadeleye sevk ediyor
        Bakan Yumaklı: İklim değişikliği, bizleri daha fazla mücadeleye sevk ediyor
        Bakan Yumaklı, Adana'da tohum dağıtım töreninde konuştu:
        Bakan Yumaklı, Adana'da tohum dağıtım töreninde konuştu:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, huzurevi sakinleriyle çiçek dikti:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, huzurevi sakinleriyle çiçek dikti: