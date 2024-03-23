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        Bakan Göktaş: Güçlü kadın demek, güçlü Türkiye demektir

        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adana'da tarihi Taş Köprü üzerinde okuduğu seçim manifestosunda, kadınların gücüne vurgu yaparak, "Güçlü kadın demek, güçlü Türkiye demektir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 17:40 Güncelleme: 23.03.2024 - 17:45
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        Bakan Göktaş: Güçlü kadın demek, güçlü Türkiye demektir
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        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adana'da tarihi Taş Köprü üzerinde okuduğu seçim manifestosunda, kadınların gücüne vurgu yaparak, "Güçlü kadın demek, güçlü Türkiye demektir. Kadının hayatın her alanında daha güçlü ve daha etkin role sahip olması, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi gerçekleştirmede çok önemlidir, çok kıymetlidir" dedi.

        Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi program için geldiği Adana’da ilk olarak 'Yaşlılara Saygı Haftası' etkinliği kapsamında, kentteki huzurevlerinde yaşayanlarla, süs bitkileri üreten firmanın serasını gezdi. Bakan Göktaş, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık'ın da eşlik ettiği gezide firma yetkililerinden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Bakan Göktaş, etkinlikte sohbet ettiği yaşlılarla birlikte saksılara da çiçek dikti. Gazetecilere, yaşlıların tecrübesinden istifade etmek ve onlara gerekli saygıyı göstermek için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Bakan Göktaş, ardından da tarihi Taş Köprü'ye gidip, 'Seçim Manifestosu ve Kadın Buluşması' için açıklamalarda bulundu.

        Bakan Göktaş, Adana'nın geleceği adına alınan kararlarda, kadınların daha fazla söz hakkı olmasını istediklerini belirterek, "Şuna yürekten inanıyoruz; güçlü kadın demek, güçlü Türkiye demektir. Kadının, hayatın her alanında daha güçlü ve daha etkin bir role sahip olması, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi gerçekleştirmede çok önemlidir, çok kıymetlidir. Bugün, Türkiye'de kadınlar, hayatın her alanında eşit imkanlara ve fırsatlara sahipse bu Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonun bir sonucudur. Son 22 yılda, kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin yer almaları için büyük atılımlar gerçekleştirdik. 2002 yılında yaklaşık yüzde 28 olan kadınların iş gücüne katılım oranını 2023 yılında yüzde 36’ya çıkardık. '12'nci Kalkınma Planı'mızda, 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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