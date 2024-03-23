Bakan Göktaş: Güçlü kadın demek, güçlü Türkiye demektir

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adana'da tarihi Taş Köprü üzerinde okuduğu seçim manifestosunda, kadınların gücüne vurgu yaparak, "Güçlü kadın demek, güçlü Türkiye demektir. Kadının hayatın her alanında daha güçlü ve daha etkin role sahip olması, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi gerçekleştirmede çok önemlidir, çok kıymetlidir" dedi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi program için geldiği Adana’da ilk olarak 'Yaşlılara Saygı Haftası' etkinliği kapsamında, kentteki huzurevlerinde yaşayanlarla, süs bitkileri üreten firmanın serasını gezdi. Bakan Göktaş, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık'ın da eşlik ettiği gezide firma yetkililerinden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Bakan Göktaş, etkinlikte sohbet ettiği yaşlılarla birlikte saksılara da çiçek dikti. Gazetecilere, yaşlıların tecrübesinden istifade etmek ve onlara gerekli saygıyı göstermek için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Bakan Göktaş, ardından da tarihi Taş Köprü'ye gidip, 'Seçim Manifestosu ve Kadın Buluşması' için açıklamalarda bulundu.