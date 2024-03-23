Bakan Yumaklı: İklim değişikliği, bizleri daha fazla mücadeleye sevk ediyor

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'da yaptığı konuşmada, "Bu ekonomik kayıpların sadece bir bölgeyi etkilemediğini belirtmek isterim. Burada süne zararlısına karşı mücadele yürütürken Karadeniz Bölgesi'nde de kahverengi kokarca ile ilgili farklı bir mücadele yürütülüyor. Gün geçtikçe iklim değişikliği bizleri daha fazla mücadeleye sevk ediyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret ve iftara katılmak üzere Adana'ya geldi. Bakan Yumaklı, ilk olarak Ceyhan ilçesi Küçükburhaniye Mahallesi'nde buğday ekili tarlada süneyle mücadele kapsamında düzenlenen programa katıldı. Üreticilerin ve özel sektörün de iklim değişikliğinin etkilerine yönelik mücadeleye katılmasını isteyen Bakan Yumaklı, "Bu ekonomik kayıpların sadece bir bölgeyi etkilemediğini belirtmek isterim. Gün geçtikçe iklim değişikliği bizleri daha fazla mücadeleye sevk ediyor. Ülkemizde üretilen ürünlerin özellikle zararlılarla mücadelesinde uzun zamandır devam eden biyolojik mücadeleye ilişkin burada faaliyette bulunduk. Elbette bu faaliyetle sınırlı değil. Ülkenin dört bir tarafında iklim değişikliğine karşı hem üreticiler, hem bakanlık, hem de sivil toplum kuruluşları mücadeleye devam ediyorlar. Eğer bu mücadele yapılmazsa hububatta önemli bir verim kaybına yol açabiliyor. Bununla ilgili TAGEM çok yoğun bir şekilde mücadeleye ilişkin çalışmalar yapıyor. Bizler sadece bakanlık olarak değil, özel sektördeki paydaşlarımızın da mücadeleye katılmasını istiyoruz. Süne, Akdeniz meyve sineği gibi ciddi bir şekilde tarımsal kayba zarar verecek zararlılarla mücadeleden evvel biyolojik mücadelenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugün de süne zararlısına karşı süne paraziti salındı. Ancak bu sadece belirli bir bölgede, belirli bir zaman dilimi içerisinde değil, uzun zamanlar alan, ciddiye alınması gereken bir mücadele. Umuyorum ki hem bugün hem de bundan sonraki dönemlerde bu mücadeleye bütün üreticilerimiz çok ciddi katılım sağlayacaktır" dedi.