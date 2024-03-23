Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalandı
Adana'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalandı.
Adana'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18-22 Mart'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ceyhan, Karaisalı, Kozan, İmamoğlu ve Yumurtalık ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişiyi yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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