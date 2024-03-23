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        Aladağ'da AB projeleri hazırlama teknikleri kursu düzenlendi

        Adana'nın Aladağ ilçesinde, öğretmenlere AB projeleri hazırlama teknikleri kursu verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 10:14 Güncelleme: 23.03.2024 - 10:14
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        Aladağ'da AB projeleri hazırlama teknikleri kursu düzenlendi
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        Adana'nın Aladağ ilçesinde, öğretmenlere AB projeleri hazırlama teknikleri kursu verildi.

        Aladağ İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen kursa 15 öğretmen katıldı.

        Aladağ İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ertuğrul İnce, proje yazmaya istekli öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen kursla, kamu kurum ve kuruluşlara proje hazırlayacak bilinçli bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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