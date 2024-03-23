Aladağ'da AB projeleri hazırlama teknikleri kursu düzenlendi
Adana'nın Aladağ ilçesinde, öğretmenlere AB projeleri hazırlama teknikleri kursu verildi.
Adana'nın Aladağ ilçesinde, öğretmenlere AB projeleri hazırlama teknikleri kursu verildi.
Aladağ İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen kursa 15 öğretmen katıldı.
Aladağ İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ertuğrul İnce, proje yazmaya istekli öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen kursla, kamu kurum ve kuruluşlara proje hazırlayacak bilinçli bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.
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