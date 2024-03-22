Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da bir kişi takside uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

        Adana'da takside uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 17:31 Güncelleme: 22.03.2024 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da bir kişi takside uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da takside uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, trafik ışıklarında bekleyen 01 T 0622 plakalı taksiye yaklaşan şüpheli, arka koltukta oturan yolcuya tabancayla ateş ederek kaçtı.

        Vatandaşların müdahale ettiği yaralı taksiyle yakındaki özel bir hastaneye götürüldü.

        Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        BDDK'dan elektrikli araç kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan elektrikli araç kredisi düzenlemesi
        Canavar 5 ay önce de ağaca çıkarak tacizde bulunmuş!
        Canavar 5 ay önce de ağaca çıkarak tacizde bulunmuş!
        Bahar Öztan'a veda
        Bahar Öztan'a veda
        Rusya ve Çin, ABD'nin tasarısını veto etti
        Rusya ve Çin, ABD'nin tasarısını veto etti
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Rusya'da enerji cephesinde yeni ittifaklar
        Rusya'da enerji cephesinde yeni ittifaklar
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Sahra tozu geliyor, maskeleri hazırlayın
        Sahra tozu geliyor, maskeleri hazırlayın
        7 aylık evliydi! Gülhan sokakta katledilmişti! Flaş gelişme!
        7 aylık evliydi! Gülhan sokakta katledilmişti! Flaş gelişme!
        Livakovic zor ikna edildi
        Livakovic zor ikna edildi
        Halı sahada kalp krizi! Arkadaşlarını 45 saniye bekledi!
        Halı sahada kalp krizi! Arkadaşlarını 45 saniye bekledi!
        Trump için haciz kapıda mı?
        Trump için haciz kapıda mı?
        Mertens planı!
        Mertens planı!
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Kolorektal kanserler gençlerde artıyor
        Kolorektal kanserler gençlerde artıyor
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Eşini tabancayla öldüren kadın, adliyede
        Eşini tabancayla öldüren kadın, adliyede
        Adana'da amcasını pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen sanığa "haksız tahr...
        Adana'da amcasını pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen sanığa "haksız tahr...
        Adana'da otobüste genç kızı taciz ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı
        Adana'da otobüste genç kızı taciz ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı
        Adana'da DEAŞ'lı teröriste para aktardığı öne sürülen sanığa 10 yıla kadar...
        Adana'da DEAŞ'lı teröriste para aktardığı öne sürülen sanığa 10 yıla kadar...
        'Dünyada yılda 1 milyon kişi kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kayb...
        'Dünyada yılda 1 milyon kişi kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kayb...
        Otobüste genç kızı taciz etti, yolcular dövüp, polise teslim etti
        Otobüste genç kızı taciz etti, yolcular dövüp, polise teslim etti