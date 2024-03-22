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        Otobüste genç kızı taciz etti, yolcular dövüp, polise teslim etti

        ADANA'da, otobüste önündeki koltukta oturan Burcu A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 10:12 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:15
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        Otobüste genç kızı taciz etti, yolcular dövüp, polise teslim etti
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        ADANA'da, otobüste önündeki koltukta oturan Burcu A.'yı (24) taciz ettiği öne sürülen Suriyeli Hüseyin Sevedi (29), diğer yolcular tarafından dövülüp, polise teslim edildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Burcu A.'nın, "Sürekli takip ediyordu" dediği şüpheli tutuklandı.

        Olay, dün saat 08.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Burcu A., muhasebeci olarak çalıştığı iş yerine gitmek için Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki evinin yakınındaki duraktan otobüse bindi. Bir süre sonra otobüse, kadınla daha önce aynı mahallede oturan Suriye uyruklu Hüseyin Sevedi bindi. Şüpheli, Burcu A.'nın arkasındaki koltuk boşalınca oraya oturdu. Sevedi, Burcu A.'yı vücuduna dokunarak taciz etti. Sinirlenen Burcu A., Sevedi'ye tepki gösterip üzerine yürüdü. O anlar araç içi kamerasına yansıdı. Otobüstekiler de şüpheliyi yakalayıp darbetti. Şoför, otobüsü park edip, polise ihbarda bulundu.

        Olay yerine gelen Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Sevedi'yi gözaltına alıp, polis merkezine götürdü. Burcu A., ifadesinde, "Daha önce de iş yeri ve evimin çevresinde görüyordum. Beni sürekli takip ediyordu. Bugün de vücuduma dokunarak beni taciz etti" dedi.

        Sevedi ise "Her zamanki güzergahımda otobüse bindim ve yolculuk yapıyordum. Kimseyi taciz etmedim" diye kendisini savundu.

        Polise merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Sevedi, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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