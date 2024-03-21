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        Kozan'da dolu; halı sahanın çatısı çöktü

        ADANA'nın Kozan ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle bir halı sahanın çinko çatısı çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 23:16 Güncelleme: 21.03.2024 - 23:20
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        Kozan'da dolu; halı sahanın çatısı çöktü
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle bir halı sahanın çinko çatısı çöktü.

        İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren dolu ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler dolu nedeniyle trafikte zor anlar yaşarken, ilçedeki bir halı sahanın ise çinko çatısı çöktü. Sahanın boş olması nedeniyle kimse yaralanmazken, hasar oluştu. Dolu yağışı, ilerleyen saatlerde yerini yağmura bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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