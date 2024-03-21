Kozan'da dolu; halı sahanın çatısı çöktü

İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren dolu ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler dolu nedeniyle trafikte zor anlar yaşarken, ilçedeki bir halı sahanın ise çinko çatısı çöktü. Sahanın boş olması nedeniyle kimse yaralanmazken, hasar oluştu. Dolu yağışı, ilerleyen saatlerde yerini yağmura bıraktı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle bir halı sahanın çinko çatısı çöktü.

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