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        Adana'da sahipsiz hayvanların kısırlaştırması için imza kampanyası başlatıldı

        Adana'da, Doğayı Hayvanları Koruma Derneği (DOHAYKO) tarafından sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması için imza kampanyası başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 18:43 Güncelleme: 21.03.2024 - 18:43
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        Adana'da sahipsiz hayvanların kısırlaştırması için imza kampanyası başlatıldı
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        Adana'da, Doğayı Hayvanları Koruma Derneği (DOHAYKO) tarafından sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması için imza kampanyası başlatıldı.

        Atatürk Parkı'nda bir araya gelen dernek üyeleri ve bir grup hayvansever, sahipsiz hayvanlarının kontrolsüz üremesinin önüne geçilmesi için tüm belediyelere "kısırlaştırma seferberliği" çağrısında bulundu.

        DOHAYKO Başkanı Nesrin Çıtırık, burada yaptığı konuşmasında, sahipsiz hayvan sorununun tek çözüm yolunun kısırlaştırmadan geçtiğini belirterek, "Sokaklardaki hayvanlarda üreme hızı çok yüksek, dolayısıyla kısırlaştırma yapılmadığı zaman ne imkan tanırsanız tanıyın üremeyi kontrol altına alamazsınız. Belediyeler kısırlaştırma yapmıyorlar, dolayısıyla vatandaşlar muzdarip ve şikayetçi oluyor." diye konuştu

        Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse de kısırlaştırmanın etik ve tıbbi koşullarda yapılmasını istediklerini kaydetti.

        Konuşmalardan sonra Atatürk Parkı'nda imza kampanyası başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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