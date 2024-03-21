KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a, Çukurova Üniversitesi'nden 'Fahri Doktora'
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Çukurova Üniversitesi tarafından 'Fahri Doktora' ünvanı verildi.
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Çukurova Üniversitesi tarafından 'Fahri Doktora' ünvanı verildi.
Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, rektör yardımcıları, dekanlar, bazı protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Çukurova Üniversitesi Konservatuvar Orkestrası sanatçıları tarafından, piyano ile verilen mini konserle başladı. Ardından konservatuar öğrencileri dans gösterisi sundu.
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, törenin açılış konuşmasında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına çabalarından bahsedip teşekkür etti. Ardından Cumhurbaşkanı Tatar’ın özgeçmişini anlatan kısa film izlenime sunuldu. Daha sonra Rektör Prof. Dr. Tuncel, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a 'Fahri Doktora' ünvanını takdim etti.
'BÜYÜK HAKSIZLIKLARA KARŞI MÜCADELE VERDİK'
Yaşadığı onuru ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gerek Kıbrıs halkının refahı gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarını ve egemenlik haklarını sürdürmesi için yaptığı çalışmalar sonucu bu ünvana layık görülmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Acımasız dünyada büyük haksızlıklara karşı mücadelemizi verdik, veriyoruz" dedi.
'TÜRKİYE, BİZE HEP DESTEK VERDİ'
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mücadelesi hakkında tarihten notlar veren Cumhurbaşkanı Tatar, bugün gelinen noktaya kadar büyük zorluklar yaşandığını anlattı. Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanma çabalarının Türkiye tarafından engellediğini de söyleyen Tatar, bunu tarih boyunca kabul etmediklerini belirtti. Türkiye’ye teşekkür eden Tatar, "Kıbrıs meselesinde tüm Türkiye bize destek verdi. Türkiye'den oldukça fazla turist geliyor. Birçok şehirden günlük seferler var. Büyük şehirlerden 3-4 sefer oluyor. Zamanla o kadar büyüdü ki yeni havalimanı ihtiyacı oldu. Çabalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bambaşka bir seviyeye ulaştırdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli bir ülke olarak yola devam etmesini ve gençlerimizin bu meseleyi milli mesele olarak ele almaya devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.
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