Adana'da 3 yaşındaki çocuğun çamaşır makinesinde havasız kalması sonucu öldüğü iddiası

Durumu ağır olan çocuk, daha sonra sevk edildiği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti.

Çocuğunu hareketsiz halde gören baba suni teneffüs ve kalp masajı yaptıktan sonra kendi imkanıyla Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü.

İddiaya göre, 19 Mart'ta Kürkçüler Cezaevine ait lojmanlarda ikamet eden infaz koruma memuru baba Tayfur K. ile kentteki bir hastane görevli anne Suna K, 3 çocuğunu evde bırakarak sabah işe gitti.

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