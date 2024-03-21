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        Adana'da 3 yaşındaki çocuğun çamaşır makinesinde havasız kalması sonucu öldüğü iddiası

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, 3 yaşındaki kız çocuğunun evlerindeki çamaşır makinesinde havasız kalması sonucu hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 13:19 Güncelleme: 21.03.2024 - 13:19
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        Adana'da 3 yaşındaki çocuğun çamaşır makinesinde havasız kalması sonucu öldüğü iddiası
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        Adana’nın merkez Sarıçam ilçesinde, 3 yaşındaki kız çocuğunun evlerindeki çamaşır makinesinde havasız kalması sonucu hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

        İddiaya göre, 19 Mart'ta Kürkçüler Cezaevine ait lojmanlarda ikamet eden infaz koruma memuru baba Tayfur K. ile kentteki bir hastane görevli anne Suna K, 3 çocuğunu evde bırakarak sabah işe gitti.

        Bir süre sonra çocuklardan 12 yaşındaki Z.H.K annesini arayarak 3 yaşındaki kardeşi Elif Ayyüce K’nin kaybolduğunu bildirdi.

        Annenin durumu haber vermesi üzerine eşi Tayfur K, evlerine gitti.

        Bu sırada çocuklardan 6 yaşındaki A.T.K, babasına kardeşi Elif Ayyüce K'yi çamaşır makinasında bulup çıkardığını söyledi.

        Çocuğunu hareketsiz halde gören baba suni teneffüs ve kalp masajı yaptıktan sonra kendi imkanıyla Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü.

        Durumu ağır olan çocuk, daha sonra sevk edildiği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti.

        Çocuğun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'daki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Ankara’ya götürüldü.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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