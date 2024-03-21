Adana'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Ekiplerin çalışmasıyla kimlikleri belirlenen zanlılardan Abdurrahman D. (35) Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir sokakta, Hüseyin B. (24) de Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'nde yakalandı.

Kocavezir Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda 18 Mart'ta Cemal Ö'ye ait elektrikli bisiklet ile Ali İhsan K. ve Özcan D'ye ait motosikletler sokakta park halindeyken çalındı.

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