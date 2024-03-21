Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, elektrikli bisiklet ve 2 motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 11:20 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, elektrikli bisiklet ve 2 motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kocavezir Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda 18 Mart'ta Cemal Ö'ye ait elektrikli bisiklet ile Ali İhsan K. ve Özcan D'ye ait motosikletler sokakta park halindeyken çalındı.

        Mağdurların ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili çalışma başlattı.

        Ekiplerin çalışmasıyla kimlikleri belirlenen zanlılardan Abdurrahman D. (35) Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir sokakta, Hüseyin B. (24) de Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'nde yakalandı.

        Çalınan elektrikli bisiklet de bulunarak sahibine teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlılardan Hüseyin B'nin çaldığı elektrikli bisikletle sokakta ilerlemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        O anlar kamerada! Kuzenini sokakta vurdu!
        O anlar kamerada! Kuzenini sokakta vurdu!
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        Avrupa'da grev dalgası
        Avrupa'da grev dalgası
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        En sık görülen 7 rüya teması ve anlamları!
        Savcı, sevgilisini öldüren Irına için ceza indirimi istedi!
        Savcı, sevgilisini öldüren Irına için ceza indirimi istedi!
        Ankara güne kar yağışı ile başladı
        Ankara güne kar yağışı ile başladı
        Eşini keserle katletmişti! Bir caninin işkenceleri!
        Eşini keserle katletmişti! Bir caninin işkenceleri!
        "Bakıcı benim kadar bakabilir mi?"
        "Bakıcı benim kadar bakabilir mi?"
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!

        Benzer Haberler

        Adana'da husumetlisini tabancayla yaralayıp parasını gasbettiği öne sürülen...
        Adana'da husumetlisini tabancayla yaralayıp parasını gasbettiği öne sürülen...
        Adana'da iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirilen 3 daireye operasyon...
        Adana'da iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirilen 3 daireye operasyon...
        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'da konuştu:
        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'da konuştu:
        Bakan Kacır: Tarım teknolojilerinde sağladığımız Ar-Ge teşviki 2,4 milyar l...
        Bakan Kacır: Tarım teknolojilerinde sağladığımız Ar-Ge teşviki 2,4 milyar l...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Adana'da "Gençlik Buluşması"na katıldı:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Adana'da "Gençlik Buluşması"na katıldı:
        AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da "Vatandaş Buluşması" programlarına katıldı...
        AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da "Vatandaş Buluşması" programlarına katıldı...