Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'da konuştu:

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Vatandaş ve vicdani görevimiz olarak mutlaka sandığa gidelim. Sandıkta irademizi ortaya koyalım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 20:50 Güncelleme: 20.03.2024 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Vatandaş ve vicdani görevimiz olarak mutlaka sandığa gidelim. Sandıkta irademizi ortaya koyalım." dedi.

        Babacan, kentteki programları kapsamında seçim otobüsüyle tur atarak vatandaşları selamladı.

        Daha sonra Çukurova ilçesinde Toros Kapalı Semt Pazarını ziyaret eden Babacan, burada esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

        Babacan, ardından Yüreğir ilçesindeki Akarcalı Mahallesi'nde partisince düzenlenen iftar programına katıldı.

        Burada yaptığı konuşmada Babacan, 31 Mart seçimlerine kısa sürede kaldığını söyledi.

        Süreç içerisinde yoğun çalışma içerisinde olduklarını dile getiren Babacan, Türkiye'de demokrasi kültürünün bulunduğunu ve ülkenin seçimlere alışkın olduğunu belirtti.

        Parti olarak tarım eylem planı hazırladıklarını ifade eden Babacan, "Gençleri mutlaka toprakta tutmamız gerekiyor. Eylem planımıza tarım liseleri yazdık. Türkiye'nin tarım arazilerine yakın yerlerine tarım liseleri açacağız ki gençler hem iş yaparak öğrensin hem de modern, bilinçli tarım nedir onun okuluna gitsin. Bütün bunların çalışmaları hazır. Her konudaki çözümlerimizi 'Türkiye'nin Devası' dediğimiz çalışmada anlattık. Eğitimden sağlığa, ekonomiden adalete, hukuka, dış politikadan güvenliğe her şeye hazırız." diye konuştu.

        Babacan, pırıl pırıl kadrolara sahip olduklarını ve yerel seçimle için çalışmalarının 2 yıl önce başladığını söyledi.

        Yerel seçimlere yönelik yaptıkları çalışmaları anlatan Babacan,"Hep beraber sandığa gidelim. Bizim inancımızda umutsuzluğa asla yer yok. Vatandaş ve vicdani görevimiz olarak mutlaka sandığa gidelim. Sandıkta irademizi ortaya koyalım." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair açıklama
        Bakan Fidan'dan Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair açıklama
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        Kuyumcuyu bıçaklayan sanık: Ne yaptığımı bilmiyorum
        Kuyumcuyu bıçaklayan sanık: Ne yaptığımı bilmiyorum
        Mevduat faiz artışı nasıl etkileyecek?
        Mevduat faiz artışı nasıl etkileyecek?
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor
        Beşiktaş'tan Süper Kupa tepkisi!
        Beşiktaş'tan Süper Kupa tepkisi!
        Kitap bastırdı borcunu ödemedi
        Kitap bastırdı borcunu ödemedi
        Hamas: İsrail, ateşkes teklifine olumsuz yanıt verdi
        Hamas: İsrail, ateşkes teklifine olumsuz yanıt verdi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Fatma Sevim Baltacı'nın ölümünde sürücü tahliye edildi!
        Fatma Sevim Baltacı'nın ölümünde sürücü tahliye edildi!
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Doğuma günler kala evlendi
        Doğuma günler kala evlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?

        Benzer Haberler

        Bakan Kacır: Tarım teknolojilerinde sağladığımız Ar-Ge teşviki 2,4 milyar l...
        Bakan Kacır: Tarım teknolojilerinde sağladığımız Ar-Ge teşviki 2,4 milyar l...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Adana'da "Gençlik Buluşması"na katıldı:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Adana'da "Gençlik Buluşması"na katıldı:
        AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da "Vatandaş Buluşması" programlarına katıldı...
        AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da "Vatandaş Buluşması" programlarına katıldı...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Adana'da proje açılış töreninde konuştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Adana'da proje açılış töreninde konuştu:
        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu esnaf ve vatandaşlarla görüştü
        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu esnaf ve vatandaşlarla görüştü
        AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Yüzyılı, şehirlerimizin yüzyılı olacak"
        AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Yüzyılı, şehirlerimizin yüzyılı olacak"