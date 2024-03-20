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        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu esnaf ve vatandaşlarla görüştü

        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Yeşilbağlar Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 17:34 Güncelleme: 20.03.2024 - 17:34
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        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu esnaf ve vatandaşlarla görüştü
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        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Yeşilbağlar Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşlarla sohbet eden Aksu, bağımlılıkla mücadele kapsamındaki çalışmaları anlattı.

        Aksu daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Aydemir ve mahalle muhtarı Ahmet Kırtay ile Kiremithane Aile Destek Merkezini ziyaret etti.

        Burada konuşan Aksu, bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim verdiklerini belirterek, "Biz bu eğitimleri veriyoruz ama eğitim ailede başlıyor. Bu yüzden evde aldıkları eğitim, onlara hayatlarının devamında kolaylık sağlayacaktır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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