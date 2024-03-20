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        Adana'da trafikte tartıştığı kişiyi darbeden sürücü serbest bırakıldı

        Adana'da "yol verme" meselesi yüzünden trafikte tartıştığı kadını aracında darbeden kadın sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 13:51 Güncelleme: 20.03.2024 - 13:51
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        Adana'da trafikte tartıştığı kişiyi darbeden sürücü serbest bırakıldı
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        Adana'da "yol verme" meselesi yüzünden trafikte tartıştığı kadını aracında darbeden kadın sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde dün otomobiliyle yolda giden R.Ş, "yol verme" meselesi yüzünden ismi belirlenemeyen başka bir kadın sürücüyle tartıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen R.Ş, kendisine yol vermediğini ileri süren kadını aracında darbetti.

        Darbedilen kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan R.Ş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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