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        Deniz bisikleti ile göle açılıp, mahsur kalan gençleri su altı polisi kurtardı

        ADANA'dadeniz bisikleti ile Seyhan Baraj Gölü'ne açılıp, havanın bozması ile alabora olma tehlikesi geçirince bir adacığa sığınan 3 genç, su altı polisleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 11:13 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:15
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        Deniz bisikleti ile göle açılıp, mahsur kalan gençleri su altı polisi kurtardı
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        ADANA'dadeniz bisikleti ile Seyhan Baraj Gölü'ne açılıp, havanın bozması ile alabora olma tehlikesi geçirince bir adacığa sığınan 3 genç, su altı polisleri tarafından kurtarıldı.

        Çukurova ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü kıyısında gezintiye çıkan İhsan Tabier ile arkadaşları Kağan Taşkın ve Yaşar Efe Aktimur, deniz bisikleti kiralayıp, göle açıldı. Bir süre sonra yağış ve rüzgar başlayınca, gençler, deniz bisikleti ile alabora olma tehlikesi geçirdi. Gençler göldeki küçük bir adacığa sığınıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. İhbarla bölgeye Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı polisler sevk edildi. Ekipler, gençleri ulaşıp, bulundukları yerden alarak kıyıya çıkardı. Polise teşekkür eden İhsan Tabier, "Giderken hava çok güzeldi. Birden karardı ve yağmur başladı. Biz de geri dönemeyince en yakındaki adaya çıktık. Hemen polisi aradık, bizi gelip kurtardılar" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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