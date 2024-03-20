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        Çaldığı araç hoşuna gidince arkadaşlarını da alıp gezmeye çıkmış

        ADANA'da Ahmet Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 10:31 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:35
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        Çaldığı araç hoşuna gidince arkadaşlarını da alıp gezmeye çıkmış
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        ADANA’da Ahmet Y.’nin kontak anahtarını kaybettiği otomobili, bir süre sonra çalındı. Otomobille polise yakalanan Oğulcan Ö. (23), anahtarı arkadaşı İsa K.’nin (24) verdiğini, aracı beğenince de arkadaşlarıyla gezmek istediğini öne sürdü. Gözaltına alınan İsa K. ile Oğulcan Ö. tutuklandı.

        Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde oturan esnaf Ahmet Y., şubat ayında otomobilinin kontak anahtarını kaybetti. Bu durumu önemsemeyen Ahmet T., yedek anahtarını kullanmaya devam etti. Ahmet Y.’nin 10 Mart’ta otoparka park ettiği otomobili çalındı. Ahmet Y.’nin ihbarı üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheli Oğulcan Ö.’yü tespit edip, yakalanması için çalışma başlattı. Oğulcan Ö., Güzelyalı Mahallesi’nde çalıntı araçla gezdiği sırada yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli sorgusunda, “Arkadaşım İsa K., anahtarı bana verip, aracı bir hastane otoparkına bırakmamı söyledi. Araç hoşuma gidince; arkadaşlarımla gezmek istedim. O sırada yolda polis çevirdi” dedi. Bu ifade üzerine İsa K. de evine yapılan baskında yakalandı. İsa K. ise sorgusunda, “Bana iftira atıyor. Olayla bir ilgim yok” savunması yaptı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğulcan Ö. ile İsa K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Araç ise sahibine teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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