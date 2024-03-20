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        Adana'da plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Adana'da plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 08:40 Güncelleme: 20.03.2024 - 08:40
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        Adana'da plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Adana'da plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

        Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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