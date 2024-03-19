Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        BBP Genel Başkanı Destici, Adana'da konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Birileri gibi Cumhur İttifakı ile meşruiyet kazanıp daha sonra da bayrak açanlardan, Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için uğraşanlardan asla olmadık ve olmayacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 22:30 Güncelleme: 19.03.2024 - 22:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBP Genel Başkanı Destici, Adana'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Birileri gibi Cumhur İttifakı ile meşruiyet kazanıp daha sonra da bayrak açanlardan, Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için uğraşanlardan asla olmadık ve olmayacağız." dedi.

        Destici, partisince Kozan ilçesindeki bir etkinlik salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.

        İftarın ardından katılımcılara hitap eden Destici, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Teğmen Hulusi Elçi'ye Allah'tan rahmet, yaralı askerlere şifa diledi.

        Terörle mücadeleye değinen Destici, şöyle konuştu:

        "Allah'ın izniyle terörü nasıl sınırlarımız içerisinde devletimiz, ordumuz minimize etmişse inşallah önümüzdeki bahar ve yaz aylarında, sonbahara kadar Irak ve Suriye'deki teröristleri de etkisiz hale getirecek ve topunun kökünü kazıyacaktır. Terörü yok etmek için tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele vermek gerekir. Eğer terörü tamamen yok etmeyi istiyorsak sadece dağdakini, sınırdakini, sınır ötesini bitirmekle, yok etmekle terör bitmez. Meclis'ten de basından da medyadan da iş dünyasından da temizleyeceğiz, velhasılı neredeyse bulacağız ve topunu yok edeceğiz."

        Destici, Doğu Türkistan ve Gazze'de yaşananlara dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Bu çocuk ve kadın katilleri elbet bir gün bunun hesabını verecektir. Tarihin geçmiş dönemlerinde onlarca kez bunun hesabını verdiler. Yine verecekler ama nasıl bir kavimseler bir türlü akılları başlarına gelmiyor çünkü helak olmak, hesap vermek, bedel ödemek onların demek ki tabiatında var. Onu bir huy edinmişler. Zulmediyorlar, katlediyorlar, öldürüyorlar, soykırıma uğratıyorlar. Sonra bunun bedelini ödüyorlar. Allah'tan duamız ve niyazımız, bir an önce bunların belalarını bulmaları, masum kadınların ve çocukların kurtulmasıdır."

        En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini savunan Destici, Ramazan Bayramı'nda 5 bin lira, Kurban Bayramı'nda da 10 bin lira ikramiye verilmesi gerektiğini ifade etti.

        - "Türkiye'nin, içinden geçtiği şartlarda birliğe, beraberliğe ihtiyacı vardır"

        Cumhur İttifakı ile hareket ettiklerini belirten Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Şimdi yerel seçimlere gidiyoruz. Yine Cumhur İttifakı içerisindeyiz. Birileri gibi Cumhur İttifakı ile meşruiyet kazanıp daha sonra da bayrak açanlardan, Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için uğraşanlardan asla olmadık ve olmayacağız. Türkiye'nin, içinden geçtiği şartlarda birliğe, beraberliğe ihtiyacı vardır. Bu yerel seçim üzerinden bir sonraki genel seçimler kurgulanmak istenmektedir. Türkiye'de rövanşlar alınmak istenmektedir."

        Destici, Cumhur İttifakı'ndan ayrılarak yerel seçimler için başta büyükşehirler olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aday çıkaran partilere sağduyulu davranmaları çağrısında bulundu.

        Partilerinin Kozan Belediye Başkan adayı Gürdal Topal'a destek isteyen Destici, ilçede 1 Nisan'da zafer kutlaması yapmayı arzu ettiklerini ifade etti.

        Kozan'da hayata geçirilecek çalışmaları anlatan Destici, ilçenin yaşam koşullarını iyileştirerek daha fazla tanıtımını yapacaklarını söyledi.

        Ortaya koyacakları projelerle gençleri ve kadınları destekleyeceklerini belirten Destici, belediyenin tüm imkanlarını vatandaşlara hizmet için kullanacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaşlı çiftin kavgası cinayetle bitti
        Yaşlı çiftin kavgası cinayetle bitti
        "Kamuda bayram tatili 9 gün"
        "Kamuda bayram tatili 9 gün"
        Aktarma merkezi önünde silahlı saldırı
        Aktarma merkezi önünde silahlı saldırı
        Hayati Yazıcı Habertürk'e konuştu
        Hayati Yazıcı Habertürk'e konuştu
        İspanyol mahkemesinden Arda Turan'a ceza!
        İspanyol mahkemesinden Arda Turan'a ceza!
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Rusya, Fransa'yı uyardı: Ukrayna'ya gönderilecek askerler öncelikli hedef olur
        Rusya, Fransa'yı uyardı: Ukrayna'ya gönderilecek askerler öncelikli hedef olur
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        Kimseyi ikna edemedi
        Kimseyi ikna edemedi
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        Genç kızın kopan saçlı derisini 8 saatte diktiler!
        Genç kızın kopan saçlı derisini 8 saatte diktiler!
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Süper Lig'de 30. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 30. haftanın panoraması!
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı

        Benzer Haberler

        BBP Genel Başkanı Destici, Adana'da seçim bürosunu ziyaret etti:
        BBP Genel Başkanı Destici, Adana'da seçim bürosunu ziyaret etti:
        Adalet Bakanı Tunç, Adana Ceyhan'da iftar programında konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Adana Ceyhan'da iftar programında konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Kozan Adalet Sarayı'nın açılışında konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Kozan Adalet Sarayı'nın açılışında konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç: Futbolculara yönelik soruşturma yok (3)
        Adalet Bakanı Tunç: Futbolculara yönelik soruşturma yok (3)
        Adana'da FETÖ üyesi eski zabıt katibine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
        Adana'da FETÖ üyesi eski zabıt katibine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
        Adalet Bakanı Tunç: Futbolculara yönelik soruşturma yok (2)
        Adalet Bakanı Tunç: Futbolculara yönelik soruşturma yok (2)