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        Adalet Bakanı Tunç: Futbolculara yönelik soruşturma yok (2)

        38KİŞİ TESPİT EDİLDİ, İŞLEMLERİ SÜRÜYORBakan Tunç, konuşmasının ardından Kozan Adliye Sarayı'nı gezdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 17:15 Güncelleme: 19.03.2024 - 17:20
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        Adalet Bakanı Tunç: Futbolculara yönelik soruşturma yok (2)
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        38KİŞİ TESPİT EDİLDİ, İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

        Bakan Tunç, konuşmasının ardından Kozan Adliye Sarayı'nı gezdi. Daha sonra olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tunç, "Spor sahalarımızda bu tür görüntüleri kabul etmek mümkün değil. Hiç hoş değil. Spor kardeşliktir, barıştır, dostluktur. Dostluğa ve kardeşliğe vesile olması gerekirken, düşmanlığa vesile olması kabul edeceğimiz bir durum değil. 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunumuz var. Bu kanun 2011 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, o dönem ben de Adalet Komisyonu üyesi olarak parlamentoda görev yaparken birlikte çıkardığımız bir kanun. Bu kanunun amacı, spor müsabakaları öncesinde, esnasında sonrasında spor sahalarında ya da spor müsabakalarına gidiş-geliş güzergahlarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesini amaçlayan önemli bir kanun. Bu kanunun uygulanması çerçevesinde bugüne kadar uygulama devam etti. Müsabakanın ardından gözaltılar gerçekleştirildi. Sahaya inen taraftarlar, futbolculara yönelik saldırılar sonrasında adli soruşturma hemen başlatıldı. Şu ana kadar 38 kişinin kimlikleri tespit edildi. 12 kişi gözaltına alınmıştı. Kimlikleri tespit edilen kişilerle ilgili de gözaltı işlemleri devam ediyor. Kamera görüntüleri de izlenerek burada kimler bu konuda kusurluysa, gerekli adli soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızın yapacağı soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır. Bu tür görüntülerin bir daha olmaması temennimiz. Sporun kardeşlik olduğunu unutmamamız lazım. Dolayısıyla hepimiz bu noktada özellikle sporda bu tür şiddet olaylarının olmaması anlamında sorumlu kişilerin sorumlu davranmasını noktasındaki düşüncelerimizi tekrar ediyoruz" dedi.

        Futbolculara yönelik herhangi bir soruşturmanın söz konusu olmadığını kaydeden Bakan Tunç, "Burada sahaya girip futbolculara saldıran 38 kişi tespit edildi. Bunlarla ilgili süreç devam ediyor. Futbolcularla alakalı herhangi bir soruşturma söz konusu değil. Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara yönelik de soruşturma yapılacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmış. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Fenerbahçe Kulübümüzün bir açıklaması olmuş. Orada bir yanlış anlaşılma söz konusu. Bizim futbolculara yönelik soruşturma açıldığına ilişkin bir beyanımız söz konusu değil. Sosyal medyadaki birtakım yanlış paylaşımlar sonrası oluşan bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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