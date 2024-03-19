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        Adana'da iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 16:07 Güncelleme: 19.03.2024 - 16:07
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        Adana'da iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Mithat Paşa Mahallesi Kemal Katıtaş Sokak'ta iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, yangına müdahale sırasında evde buldukları kediyi dışarıya çıkardı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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