Adana'da iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mithat Paşa Mahallesi Kemal Katıtaş Sokak'ta iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale sırasında evde buldukları kediyi dışarıya çıkardı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.
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