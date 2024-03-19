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        Adalet Bakanı Tunç, Adana'da

        ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Adana'da seçim ofisi ziyaretinde, "Şehirlerimizin daha güzel hizmetlere kavuşmasının gayreti içerisinde olacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 15:18 Güncelleme: 19.03.2024 - 15:20
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        Adalet Bakanı Tunç, Adana'da
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        ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Adana'da seçim ofisi ziyaretinde, "Şehirlerimizin daha güzel hizmetlere kavuşmasının gayreti içerisinde olacağız" dedi.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir dizi ziyaret için sabah saatlerinde geldiği Adana'da, ilk olarak İmamoğlu ilçesindeki Cumhur İttifakı Seçim Ofisi'ne geldi. Burada bölge halkı ve ittifak üyeleriyle buluşan Bakan Tunç, görüşmenin ardından seçim bürosunun önünde açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, "İnşallah 31 Mart'ta milletimizin vereceği karar sonrasında, yerel yönetimlerle hükümet arasındaki uyumu sağlayarak, şehirlerimizin daha güzel hizmetlere, daha müreffeh bir hayata kavuşmasının gayreti içerisinde olacağız. Uyum çok önemli. Bazıları yanlış taraflara çekmeye çalışıyorlar. Uyum dediğimiz zaman, İmamoğlu ilçesi, Adana Büyükşehir ve hükümet, üçü bir arada olduğu zaman eser ve hizmet üretimi daha da hızlanır. Üçünün uyumlu çalışması, ilçe belediye başkanının ürettiği projelere büyükşehir başkanının destek olması, büyükşehir başkanının ürettiği projeye hükümetin destek olması ve o projelere sürekli kentinin milletvekilleriyle, bakanlarıyla sürekli istişare halinde olan belediye başkanları; ilçesine, iline daha faydalı olur. İnşallah İmamoğlu 31 Mart'ta vereceği kararla bu şansı yakalayacak" dedi.

        Bakan Tunç, daha sonra Kozan Adalet Sarayı'nın açılışı için Kozan'a hareket etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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