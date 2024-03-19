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        Adana'da devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı

        Adana'da devrilen kamyonda sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 14:51 Güncelleme: 19.03.2024 - 14:51
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        Adana'da devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı
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        Adana'da devrilen kamyonda sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yumurtalık bağlantısında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi.

        Kamyonda sıkışan sürücü, olay yerine yönlendirilen itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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