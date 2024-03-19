Adana'da devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı
Adana'da devrilen kamyonda sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Adana'da devrilen kamyonda sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yumurtalık bağlantısında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi.
Kamyonda sıkışan sürücü, olay yerine yönlendirilen itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
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