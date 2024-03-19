Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana'da konuştu:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Temel hak ve özgürlüklerin alanını alabildiğine genişlettik. Ülkemizin demokrasi standardını yükselttik. Sadece Türkiye'nin altyapı sorunlarını, fiziki kalkınmasını sağlamakla kalmadık, aynı zamanda güçlü bir demokrasiye sahip olabilmesi için reformlar gerçekleştirdik." dedi.

Tunç, Cumhur İttifakı'nın İmamoğlu ilçesi seçim ofisi ziyaretinin ardından burada toplanan vatandaşlara ve partililere hitabında, ilçede 31 Mart seçimi heyecanı olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı'nın gücüyle ilçede yeni bir dönemin başlayacağını şimdiden görmenin mümkün olduğunu dile getiren Tunç, "gerçek ve üretken belediyecilik" denildiğinde akla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geldiğini ifade etti.

Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyecilik başarısından bahsederek, "1994 yılında Cumhuriyet Halk Partisinin yönetilemez, yaşanılamaz hale getirdiği İstanbul'u kısa süre içerisinde yaşanılır bir hale getiren Recep Tayyip Erdoğan'ın o belediyecilik başarısı 2002 yılından itibaren bütün Türkiye sathında eser hizmet siyaseti olarak ortaya çıktı ve eser hizmet siyaseti bir ekol olarak markalaştı. Şimdi bu markayı Cumhur İttifakı'nın gücüyle üretken belediyecilik sloganıyla İmamoğlu'nda 5 yıllık bir fetret devrinden sonra yeniden başlatmaya hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ilçesinin güzel hizmetlere ve eserlere layık olduğuna değinen Tunç, ilçeye güzel eserler kazandırılacağını vurguladı.

Cumhur İttifakı'nın geçici bir ittifak olmadığını ifade eden Tunç, şöyle konuştu:

"Cumhur ittifakı bir proje ittifakı değil, masa başında kurulmuş, siyaset mühendisliğinin neticesinde ortaya çıkmış bir ittifak değil. Cumhur İttifakı bu ülkenin bekasıyla doğrudan ilgili. 15 Temmuz hain darbe kalkışması sonrası ortaya çıkan durum ve bu birliktelik zarureti ülkemizin geleceği için çok önemliydi ve bu birlikteliği hem genel seçimlerde hem de yerel seçimlerde işte Adana'mızda, İmamoğlu'nda, bazı il ve ilçelerimizde de birçok yerde sürdürmenin gayreti içerisindeyiz."

- "Ülkemizin demokrasi standardını yükselttik"

Tunç, kendi siyasetlerinin merkezinde insan olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Eğitimden sağlığa, kültürden sosyal politikalara, adalete, güvenliğe varıncaya kadar insanımızı güçlendirmek için çalışıyoruz. İnsan güçlü olacak ki aile güçlü olsun. Aile güçlü olacak ki toplum olarak hep birlikte güçlü olalım. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkemizin 81 vilayetini, Adana'mızı tüm ilçeleriyle, mahalleleriyle beraber eser ve hizmet siyasetiyle donatmanın gayreti içerisinde olduk, olmaya devam ediyoruz. Temel hak ve özgürlüklerin alanını alabildiğine genişlettik. Ülkemizin demokrasi standardını yükselttik. Sadece Türkiye'nin altyapı sorunlarını, fiziki kalkınmasını sağlamakla kalmadık, aynı zamanda güçlü bir demokrasiye sahip olabilmesi için reformlar gerçekleştirdik. Darbelere karşı dayanıklı olması, vesayetçi anlayışın bir daha bu ülkede hortlamaması için sizlerle beraber, sizlerin onayını alarak önemli reformlar hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz."

Terörün her türlüsüyle mücadele ettiklerini dile getiren Bakan Tunç, çocukların ve gençlerin huzurlu geleceğe kavuşmasının mücadelesini hep beraber gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Tunç, belediyeler ve hükümet arasındaki uyumun önemine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'yi dünyada adaleti, hakkaniyeti savunan ve dengeli dış politikasıyla, dış tehditlere karşı dayanıklı bir hale getirmenin gayreti içerisinde Türkiye eksenini oluşturan bir politikayı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Sayın Devlet Bahçeli'nin dirayetli duruşlarıyla hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduk. İnşallah 31 Mart'ta milletimizin vereceği karar sonrasında yerel yönetimlerle, hükümet arasındaki uyumu sağlayarak şehirlerimizin daha güzel hizmetlere, daha müreffeh bir hayata kavuşmasının gayreti içerisinde olacağız. Uyum çok önemli. Bazıları bunu bir tarafa, yanlış taraflara çekmeye çalışıyorlar."

Bakan Tunç, belediyeler ve hükümetin uyumlu çalışması halinde belediye başkanlarının illerine, ilçelerine daha faydalı olacağını ifade etti.

Adana'yı, İzmir'i, İstanbul'u hep merak ettiklerini dile getiren Bakan Tunç, Adana'dan çok güzel haberler geldiğini, Fatih Mehmet Kocaispir'in büyükşehir belediye başkanı olacağına yönelik anketler gördüklerini ve bundan mutlu olduklarını belirtti.

Tunç, Cumhur İttifakı olarak Adana ve ilçelerinin büyük başarı sağlayacağını anlatarak, "Adana'mız en güzeline layık. Adana'mız tarih ve lezzetin buluştuğu, Ceyhan ile Seyhan'ın kucaklaştığı şehir. Doğa harikası. Adana'nın sıcak insanlarına en güzeli yakışır. İnşallah bunu başaracağız. Çok değerli milletvekillerimiz Adana'yla ilgili yoğun çaba sarf ediyorlar. Şimdi 31 Mart sonrası sizlerin seçeceği belediye başkanlarıyla kafa kafaya vererek şehirlerimize çok daha güzel hizmetleri getirmenin gayreti içerisinde olacaklar." dedi.

Kadın ve gençlik kollarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Tunç, Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını hep beraber kutlamak istediklerini kaydetti.

Programda, Cumhur İttifakı'nın MHP'li İmamoğlu Belediye Başkan adayı Mehmet Aydın Kangur, milletvekilleri ve partililer yer aldı.