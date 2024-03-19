Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da FETÖ üyesi eski zabıt katibine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski zabıt katibi, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 17:24 Güncelleme: 19.03.2024 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da FETÖ üyesi eski zabıt katibine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski zabıt katibi, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık M.A. ile avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, FETÖ'ye "himmet" adı altında finansal destek sağladığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını ve haklarında "örgüt üyeliği" suçundan adli işlem yapılan kişilerle irtibatlı olduğunu belirtti.

        Savcı, sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğunu, tanık anlatımlarına göre 2012 yılında zabıt katipliği sınavını FETÖ kontrolünde hazırlanıp kazandığını da aktararak, M.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık M.A. ise savunmasında suçlamaları reddederek, "FETÖ üyesi değilim. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. ByLock programını kullanmadım. Beraatımı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı M.A'nın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        Netanyahu: Refah'ta Hamas'ı yok etmek için kara harekatı gerekiyor
        Netanyahu: Refah'ta Hamas'ı yok etmek için kara harekatı gerekiyor
        Süper Lig'de 30. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 30. haftanın panoraması!
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        4 çocuğa istismarda bulundu! Cezai ehliyet raporu çıktı!
        4 çocuğa istismarda bulundu! Cezai ehliyet raporu çıktı!
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Makas atıp 5 kişinin canını almıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Makas atıp 5 kişinin canını almıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı

        Benzer Haberler

        Adalet Bakanı Tunç: Futbolculara yönelik soruşturma yok (2)
        Adalet Bakanı Tunç: Futbolculara yönelik soruşturma yok (2)
        Adalet Bakanı Tunç'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylara ilişkin aç...
        Adalet Bakanı Tunç'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylara ilişkin aç...
        Adana'da iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Adana'da iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana'da konuştu:
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana'da konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Adana'da
        Adalet Bakanı Tunç, Adana'da
        Adana'da devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı
        Adana'da devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı