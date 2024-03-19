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        Adalet Bakanı Tunç, Adana Ceyhan'da iftar programında konuştu:

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Muhalefetin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durumu hep beraber görüyoruz. Ne hallere düştüler. Bir ittifakları vardı. Nerede kaldı o ittifakları? Masa başında bir proje ittifakı yaptılar. Bir siyasi mühendislik yapmaya çalıştılar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 20:35 Güncelleme: 19.03.2024 - 20:35
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        Adalet Bakanı Tunç, Adana Ceyhan'da iftar programında konuştu:
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Muhalefetin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durumu hep beraber görüyoruz. Ne hallere düştüler. Bir ittifakları vardı. Nerede kaldı o ittifakları? Masa başında bir proje ittifakı yaptılar. Bir siyasi mühendislik yapmaya çalıştılar." dedi.

        Tunç, kentteki programları kapsamında AK Parti Ceyhan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

        Daha sonra AK Parti Ceyhan İlçe Başkanlığınca Namık Kemal Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katılan Tunç, Adana'nın tarih, kültür ve bereketli toprakların diyarı olduğunu söyledi.

        Adana'nın ticaret ve turizmin önemli merkezlerinden olduğunu ifade eden Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente çok önem verdiğini belirtti.

        Bakan Tunç, Adana'nın 31 Mart'ta çok önemli bir karar vereceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Adana'mızda yeni bir dönem başlayacak. Adana'mızda artık kayıp yılları telafi edeceğimiz gerçek belediyeciliği başlatacağız. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Fatih Mehmet Kocaispir, ilçemizde de Erol Kahraman ve hükümetimizin destekleriyle ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi ve hükümet üçü bir arada daha güçlü Adana'yı hep beraber inşa edeceğiz."

        Cumhur İttifakı adaylarının arkasında olduklarını vurgulayan Tunç, Adana'nın 1 Nisan'dan itibaren büyük eserlere ve güzel hizmetlere sahne olacağını söyledi.

        Tunç, depremden etkilenen 11 ili yeniden ayağa kaldırmanın mücadelesinde olduklarını bildirdi.

        - "İstikrarlı kalkınma hamleleriyle 81 vilayetimizi eserlerle donattık"

        Politikalarının merkezine insanı koyduklarının altını çizen Tunç, şöyle devam etti:

        "Eğitime, sağlığa önem verdik. Sosyal politikalardan kültüre, adalete, güvenliğe varıncaya kadar insanımızı güçlendirmek için çalıştık. 'İnsan güçlü olacak ki aile güçlü olsun' dedik. 'Aile güçlü olacak ki toplum olarak hep beraber güçlü olalım' dedik. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle 81 vilayetimizi eserlerle donattık. Eserlerle donatırken ülkemizin altyapı problemlerini giderirken, yollarını, üniversitelerini, barajlarını yaparken her tarafı yatırım hamleleriyle donatırken, diğer yandan da ülkemizin demokrasisini güçlendirdik."

        Tunç, vatandaşların desteğiyle darbelere, muhtıralara ve vesayetçilere karşı başarılı olduklarını dile getirdi.

        Seçimlere kısa bir süre kaldığını hatırlatan Bakan Tunç, işleri sıkı tutacaklarını, çalmadık kapı bırakmayacaklarını belirtti.

        Muhalefetin içinde bulunduğu durumu değerlendiren Tunç, şöyle konuştu:

        "Muhalefetin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durumu hep beraber görüyoruz. Ne hallere düştüler. Bir ittifakları vardı. Nerede kaldı o ittifakları? Masa başında bir proje ittifakı yaptılar. Bir siyasi mühendislik yapmaya çalıştılar. Cumhurbaşkanı adayları vardı. Nerede şimdi? Kendi partilerine, başkanlığa bile layık görmediler. Cumhurbaşkanı yardımcıları vardı. Neredeler şimdi? Her birisi çil yavrusu gibi dağıldı. Birbirinin aleyhine söz söylemeye başladılar. Allah korusun bunlar iktidara gelmiş olsalardı, o cumhurbaşkanı adayları bugün birbirine sataşan o liderler... 'Lider' diyoruz ama onlar artık kalmadı. Ne olurdu? Nasıl paylaşırlardı iktidarı? Nasıl bir uçurumun kenarından döndüğümüz de ortada."

        Bu seçimlerin çok önemli olduğunu belirten Tunç, seçimlerde Adana'nın Cumhur İttifakı adaylarını seçeceklerini söyledi.

        Seçimlerde 4 yıl seçimsiz geçecek dönemin istikrarına "evet" diyeceklerine dikkati çeken Tunç, şunları kaydetti:

        "İşte o istikrar neyi getirecek? Ekonomik kalkınmayı, refahı getirecek. Pandeminin, depremin etkisiyle yol açan ekonomik sıkıntıların bir an önce ortadan kaldırılmasına neden olacak. Emeklimize yarayacak, işçimize, memurumuza, alım gücünü tekrar o eski haline getirmenin gayreti içerisinde belediyelerimizle beraber uyum içerisinde canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

        Programa, milletvekilleri, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Ceyhan Belediye Başkan adayı Erol Kahraman, partililer ve diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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