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        Adana'da sokakta tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa dava

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 10:28 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:28
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        Adana'da sokakta tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa dava
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 22 Ağustos 2023'te, sokakta çıkan tartışma sonrası H.F'yi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla olaydan bir gün sonra tutuklanan F.Y. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, mahallede ayakkabıcı dükkanı işleten H.F'ye iş yerini kapatıp sokakta yürüdüğü sırada F.Y. tarafından sözlü sataşmada bulunduğu belirtildi.

        İkili arasında tartışma çıktığı anlatılan iddianamede, F.Y'nin kovalamaca sonunda yanında bulunan bıçakla H.F'yi boyun ve kol bölgesinden, adli tıp kurumu raporuna göre basit tıbbı müdahale ile giderilemeyecek nitelikte yaralandığı ve sanığın eyleminde öldürme kastıyla hareket ettiği belirtilerek, F.Y'nin üzerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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