Adana'da araçtan 270 bin lira çalınması güvenlik kamerasında

Adana'da lastiğini keserek sürücüsünü oyaladıkları araçtan 270 bin lira çalmaları güvenlik kamerasınca kaydedilen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, esnaf Ahmet O. (23), merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'ndeki bir banka şubesinden 270 bin lira çektikten sonra yol kenarına park ettiği hafif ticari aracına bindi.

Güçlükle ilerleyen aracını durduran Ahmet O, lastiklerden birinin patlamış olduğunu fark etti.

Ahmet O, lastiği değiştirmek için yakındaki bir tamirciye gittiği sırada bir kişi aracın arka koltuğundaki poşette bulunan parayı alıp kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak 2 kişinin olayı gerçekleştirdiğini belirledi. Ayrıca aracın lastiğinin bıçakla kesildiği tespit edildi.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla olayın zanlıları Hüseyin T. (33) ve arkadaşı Ali A'yı (44) Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinde yakaladı.

Çalınan paranın 236 bin 800 lirası da şüphelilerden Hüseyin T'nin evinde ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlıların ifadelerinde, suçlamayı kabul ettikleri ancak poşette 236 bin 800 liranın bulunduğunu ileri sürdükleri öğrenildi.

İki zanlı, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Bulunan para ise sahibine teslim edildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, Ahmet O, tamircinin önüne aracını park edip uzaklaştığı sırada zanlılardan Hüseyin T, arkasından gidip aracın kapısını açıyor. Daha sonra şüphelilerden Ali A, açık bırakılan kapıdan para dolu poşeti alıp arkadaşıyla hızla uzaklaşıyor.