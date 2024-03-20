'Ramazanda edepsizlik yapmayın' deyip spor salonuna çöp döktüler

ADANA’da gelen müzik sesi ve sporcuların giyiminden rahatsız olan bir grup kadın, “Ramazanda edepsizlik yapmayın” diyerek evlerinin altındaki spor salonuna çöp döktü. Salon görevlileri ve kadınlar yaşanan tartışmanın ardından karşılıklı şikayetçi oldu.

Olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Yaşar Baydoğan Caddesi’nde meydana geldi. Evlerinin altındaki spor salonundan gelen müzik sesi ve sporcuların giyiminden rahatsız olan bir grup kadın, salon görevlileriyle tartıştı. “Ramazanda edepsizlik yapmayın, apartmanın huzuru kalmadı” diye tepki gösteren kadınlar, iş yerinin içine ve çevresine çöp döktü. Yaşananlar, salondakiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Taraflar, polis merkezine giderek karşılıklı şikayetçi oldu.