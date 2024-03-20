Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Bakan Kacır: Tarım teknolojilerinde sağladığımız Ar-Ge teşviki 2,4 milyar lirayı aştı (4)

        GENÇLERLEBULUŞTUSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile birlikte Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 20:24 Güncelleme: 20.03.2024 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Kacır: Tarım teknolojilerinde sağladığımız Ar-Ge teşviki 2,4 milyar lirayı aştı (4)
        ABONE OL
        ABONE OL

        GENÇLERLEBULUŞTU

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile birlikte Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kongre Merkezi’nde düzenlenen Gençlik Buluşması’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Kacır, geçmiş yıllarda sanayi, teknoloji ve havacılık alanlarında yaşanan zorluklardan bahsederek, Türkiye’nin ilk yerli uçağını üreten Vecihi Hürkuş’un ve devrim otomobillerinin hikayesini anlattı. Kacır, “Sonunda Türkiye’de bir irade ortaya çıktı ve ‘Bu ülkenin neye ihtiyacı varsa kendi öz evlatlarımızın alın teriyle bu teknolojiyi geliştireceğiz’ dedi. Nihayetinde Türkiye’nin öz evlatları, Türkiye’nin mühendisleri, teknisyenleri, bilim insanları Türkiye’nin havacılıkta altın çağını bu millete yaşattılar. Bayraktar, Anka, Akıncı, Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Atak, Gökbey, Kızılelma ve Kaan ile Türk milleti gökyüzüne imzasını attı. Bu Türk gençlerinin önü açıldığında, önlerindeki engeller kaldırıldığında neleri başarabileceğinin en açık ispatıdır. Türk gençleri diyorum çünkü bu projelerin her birinde ekiplerin ortalama yaşı 27, 28’dir. Gencecik, pırıl pırıl insanlar alın teri, akın teri döküyorlar ve tarihe Türk milletinin imzasını atıyorlar. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki bu salondaki genç kardeşlerimiz gibi TEKNOFEST kuşağının önünü açarsak, Türk gençlerinin önünü açarsak Allah’ın izniyle tüm alanlarda başarı hikayelerinin sayısını çoğaltmak mümkündür” diye konuştu.

        Alper Gezeravcı ise “Önümüzdeki süreçte hazırlıklı olun daha nice güzel hak ettiğiniz, gururunu yaşamayı fazlasıyla beklediğiniz daha nice hedefler gerçekleşiyor olacak. Yakın süreçte 2026-2028 aralığında gerçekleştirilmesi planlanan hedeflerden bir tanesi, Sayın Bakanımızın da az önce bahsettiği gibi kendi roketimiz ve kendi yetki sistemimizle aya erişim. Öncelikle sert iniş, takiben yumuşak iniş” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair açıklama
        Bakan Fidan'dan Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair açıklama
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        Kuyumcuyu bıçaklayan sanık: Ne yaptığımı bilmiyorum
        Kuyumcuyu bıçaklayan sanık: Ne yaptığımı bilmiyorum
        Mevduat faiz artışı nasıl etkileyecek?
        Mevduat faiz artışı nasıl etkileyecek?
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor
        Beşiktaş'tan Süper Kupa tepkisi!
        Beşiktaş'tan Süper Kupa tepkisi!
        Kitap bastırdı borcunu ödemedi
        Kitap bastırdı borcunu ödemedi
        Hamas: İsrail, ateşkes teklifine olumsuz yanıt verdi
        Hamas: İsrail, ateşkes teklifine olumsuz yanıt verdi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Fatma Sevim Baltacı'nın ölümünde sürücü tahliye edildi!
        Fatma Sevim Baltacı'nın ölümünde sürücü tahliye edildi!
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Doğuma günler kala evlendi
        Doğuma günler kala evlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?

        Benzer Haberler

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Adana'da "Gençlik Buluşması"na katıldı:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Adana'da "Gençlik Buluşması"na katıldı:
        AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da "Vatandaş Buluşması" programlarına katıldı...
        AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da "Vatandaş Buluşması" programlarına katıldı...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Adana'da proje açılış töreninde konuştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Adana'da proje açılış töreninde konuştu:
        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu esnaf ve vatandaşlarla görüştü
        Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu esnaf ve vatandaşlarla görüştü
        AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Yüzyılı, şehirlerimizin yüzyılı olacak"
        AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Yüzyılı, şehirlerimizin yüzyılı olacak"
        Adana'da motosikletine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 15...
        Adana'da motosikletine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 15...