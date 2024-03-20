Bakan Kacır: Tarım teknolojilerinde sağladığımız Ar-Ge teşviki 2,4 milyar lirayı aştı (4)
GENÇLERLEBULUŞTUSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile birlikte Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı.
GENÇLERLEBULUŞTU
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile birlikte Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kongre Merkezi’nde düzenlenen Gençlik Buluşması’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Kacır, geçmiş yıllarda sanayi, teknoloji ve havacılık alanlarında yaşanan zorluklardan bahsederek, Türkiye’nin ilk yerli uçağını üreten Vecihi Hürkuş’un ve devrim otomobillerinin hikayesini anlattı. Kacır, “Sonunda Türkiye’de bir irade ortaya çıktı ve ‘Bu ülkenin neye ihtiyacı varsa kendi öz evlatlarımızın alın teriyle bu teknolojiyi geliştireceğiz’ dedi. Nihayetinde Türkiye’nin öz evlatları, Türkiye’nin mühendisleri, teknisyenleri, bilim insanları Türkiye’nin havacılıkta altın çağını bu millete yaşattılar. Bayraktar, Anka, Akıncı, Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Atak, Gökbey, Kızılelma ve Kaan ile Türk milleti gökyüzüne imzasını attı. Bu Türk gençlerinin önü açıldığında, önlerindeki engeller kaldırıldığında neleri başarabileceğinin en açık ispatıdır. Türk gençleri diyorum çünkü bu projelerin her birinde ekiplerin ortalama yaşı 27, 28’dir. Gencecik, pırıl pırıl insanlar alın teri, akın teri döküyorlar ve tarihe Türk milletinin imzasını atıyorlar. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki bu salondaki genç kardeşlerimiz gibi TEKNOFEST kuşağının önünü açarsak, Türk gençlerinin önünü açarsak Allah’ın izniyle tüm alanlarda başarı hikayelerinin sayısını çoğaltmak mümkündür” diye konuştu.
Alper Gezeravcı ise “Önümüzdeki süreçte hazırlıklı olun daha nice güzel hak ettiğiniz, gururunu yaşamayı fazlasıyla beklediğiniz daha nice hedefler gerçekleşiyor olacak. Yakın süreçte 2026-2028 aralığında gerçekleştirilmesi planlanan hedeflerden bir tanesi, Sayın Bakanımızın da az önce bahsettiği gibi kendi roketimiz ve kendi yetki sistemimizle aya erişim. Öncelikle sert iniş, takiben yumuşak iniş” dedi.
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