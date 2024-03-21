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        Girdiği çamaşır makinesinde havasız kalan 3 yaşındaki Elif, kurtarılamadı

        ADANA'da evde girdiği çamaşır makinesinde havasız kalan, duran kalbi babası tarafından yeniden çalıştırılan Elif Ayyüce Karacan (3), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 12:51 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:55
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        Girdiği çamaşır makinesinde havasız kalan 3 yaşındaki Elif, kurtarılamadı
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        ADANA’da evde girdiği çamaşır makinesinde havasız kalan, duran kalbi babası tarafından yeniden çalıştırılan Elif Ayyüce Karacan (3), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        Olay, 19 Mart’ta Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi’nde Adana E Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki lojmanda meydana geldi. Ceza infaz koruma memuru Tayfur Karacan ile Yüreğir Devlet Hastanesi’nde çalışan Suna Karacan, çocukları Zeynep Hilal (12), Alparslan Türker (6) ve Elif Ayyüce'yi evde bırakıp, işe gitmek için çıktı. Öğle saatlerinde Zeynep Hilal, cep telefonuyla annesini arayıp, kardeşi Elif’in kaybolduğunu söyledi. Suna Karacan da durumu eşine bildirdi. Bu sırada Alparslan Karacan, kardeşi Elif’i çamaşır makinesinin içerisinde kapalı kaldığını görüp, dışarı çıkardı.

        BABASI, KALBİNİ YENİDEN ÇALIŞTIRDI

        Eve dönen Tayfur Karacan, havasız kaldığı için kalbi duran kızı Elif’e suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Tayfur, yeniden kalbini çalıştırdığı kızını Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan müdahalenin ardından Elif, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Elif Karacan, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından ailesine teslim edilen Elif’in cenazesi, defnedilmek üzere Ankara’ya götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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