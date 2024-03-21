Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Silah sesleri sonrası ölü bulundu; eşi şüpheli olarak aranıyor

        ADANA'dasilah sesleri sonrası eve gelen polis, Uğur İşler'in (29) cansız bedenini buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 16:32 Güncelleme: 21.03.2024 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silah sesleri sonrası ölü bulundu; eşi şüpheli olarak aranıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'dasilah sesleri sonrası eve gelen polis, Uğur İşler'in (29) cansız bedenini buldu. Polis, şüpheli olarak İşler'in eşi M.İ. (25) yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, sabah saatlerinde Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi Şehit Cengiz Eroğlu Sokak'taki 3 katlı evin 3'üncü katında meydana geldi. Evden silah seslerini duyan komşular, polise ihbarda bulundu. Eve gelen ekipler, kilitli kapıyı çilingir aracılığıyla açtırdı. 1 çocuk babası Uğur İşler, hareketsiz bulundu. İşler'in hayatını kaybetti belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, İşler'in eşi M.İ. tarafından ruhsatsız tabanca ile vurulduğu öne sürüldü. Cenaze otopsi içim adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, İşler'in sırtında çok sayıda mermi izi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terör örgütüne üçlü kıskaç! Bahar temizliği nisan sonu başlıyor
        Terör örgütüne üçlü kıskaç! Bahar temizliği nisan sonu başlıyor
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!
        Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Banksy evinin duvarına resim yapınca meşhur oldu
        Banksy evinin duvarına resim yapınca meşhur oldu
        Başbakanın "sürpriz istifası" merak konusu oldu
        Başbakanın "sürpriz istifası" merak konusu oldu
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar

        Benzer Haberler

        Adana'da bir kişi evinde silahla öldürülmüş halde bulundu
        Adana'da bir kişi evinde silahla öldürülmüş halde bulundu
        Adana ve Mersin'de Dünya Ormancılık Günü kapsamında fidan dikimi yapıldı
        Adana ve Mersin'de Dünya Ormancılık Günü kapsamında fidan dikimi yapıldı
        Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 15 yıla kadar hapis istemi
        DEM Parti Adana İl Başkanlığı önünde arbede; polis müdahale etti
        DEM Parti Adana İl Başkanlığı önünde arbede; polis müdahale etti
        Adana'da 3 yaşındaki çocuğun çamaşır makinesinde havasız kalması sonucu öld...
        Adana'da 3 yaşındaki çocuğun çamaşır makinesinde havasız kalması sonucu öld...
        Girdiği çamaşır makinesinde havasız kalan 3 yaşındaki Elif, kurtarılamadı
        Girdiği çamaşır makinesinde havasız kalan 3 yaşındaki Elif, kurtarılamadı