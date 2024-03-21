Silah sesleri sonrası ölü bulundu; eşi şüpheli olarak aranıyor
ADANA'dasilah sesleri sonrası eve gelen polis, Uğur İşler'in (29) cansız bedenini buldu.
ADANA'dasilah sesleri sonrası eve gelen polis, Uğur İşler'in (29) cansız bedenini buldu. Polis, şüpheli olarak İşler'in eşi M.İ. (25) yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, sabah saatlerinde Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi Şehit Cengiz Eroğlu Sokak'taki 3 katlı evin 3'üncü katında meydana geldi. Evden silah seslerini duyan komşular, polise ihbarda bulundu. Eve gelen ekipler, kilitli kapıyı çilingir aracılığıyla açtırdı. 1 çocuk babası Uğur İşler, hareketsiz bulundu. İşler'in hayatını kaybetti belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, İşler'in eşi M.İ. tarafından ruhsatsız tabanca ile vurulduğu öne sürüldü. Cenaze otopsi içim adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, İşler'in sırtında çok sayıda mermi izi olduğu öğrenildi.
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