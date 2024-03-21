DEM Parti Adana İl Başkanlığı önünde arbede; polis müdahale etti
ADANA'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önüne gelen 2 genç ile partililer arasında arbede çıktı.
ADANA'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önüne gelen 2 genç ile partililer arasında arbede çıktı. Taraflar, polisin araya girmesi ile ayrılırken; 2 genç polis merkezine götürüldü.
Olay, saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'ndeki DEM Parti İl Başkanlığı önünde meydana geldi. Parti binası önüne gelen 2 genç, iddiaya göre balkondaki partililere laf attı. Tartışma sonrası partililerin binadan çıkması ile arbede yaşandı. Bu sırada yakınlarda olan polis ekipleri, olaya müdahale etti. Tarafları ayıran ekipler, iki genci polis merkezine götürdü. Partililer, gençlerden şikayetçi oldu.
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