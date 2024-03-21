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        Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 15 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 14:38 Güncelleme: 21.03.2024 - 14:38
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        Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 15 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz H.Ş. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanık H.Ş. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık E.B'nin ifadelerine yer verildi.

        H.Ş'nin sohbet toplantıları düzenlediğini belirten tanık, "Sanık H.Ş. örgüte ait 5 öğrenci evinin bizzat sorumluluğunu üstlenmişti. H.Ş. örgüt içinde 'bölge talebe mesulü' olarak faaliyet yürütüyordu. Kendisi üst konumda olan başka bir örgüt üyesine bağlı olarak hareket ediyordu." ifadelerini kullandı.

        İddianamede, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı kaydedilen H.Ş'nin "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığı bilgisi aktarıldı.

        Sanığın "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiği, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği, örgüte ait 5 evin sorumluluğunu üstlendiği, ByLock yazışmalarında adının geçtiği, örgütsel sohbet toplantıları organize ettiği, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı belirtilen iddianamede, H.Ş'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

        İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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