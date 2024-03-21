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        Adana ve Mersin'de Dünya Ormancılık Günü kapsamında fidan dikimi yapıldı

        Adana ve Mersin'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:22 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:22
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        Adana ve Mersin'de Dünya Ormancılık Günü kapsamında fidan dikimi yapıldı
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        Adana ve Mersin'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) yerleşkesi içinde hazırlanan alanda öğrenciler ve görevliler fidanları toprakla buluşturdu.

        Vali Yavuz Selim Köşger, fidan dikim töreninde, Adana'nın yüzde 42'sinin ormanlık alan olduğunu söyledi.

        Orman alanlarının kutsal ve dokunulmaz olduğunu ifade eden Köşger, "Ormanlarımız, Anayasa'mızın çok ciddi koruması altında. Kimse ormanlarımızı yakarak, yıkarak sahip olacağını zannetmesin. Ülkemizin ve dünyanın istikbali bu." dedi.

        Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da alanda 10 bin olmak üzere kentte 10 farklı alanda bugün 50 bin fidan dikildiğini söyledi.

        ATÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay da üniversitenin açılışından bu yana ağaçlandırma çalışması yaptıklarını kaydetti.

        - Mersin

        Mersin'in Silifke ilçesinde de orman yangınlarından etkilenen Yeşilovacık Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi.

        Etkinliğe katılan Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Sadık Altunok, Orman İşletme Müdürü Harun Boz, orman işçileri ve öğrenciler, 1500 fidanı toprakla buluşturdu.

        Boz, programdaki konuşmasında, ilçede 3 yılda çıkan orman yangınlarında 3 bin 500 hektar alanın zarar gördüğünü, bu alanlardan 3 bininin yeşillendirildiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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