Adana'da minibüs sürücüsünü silahla öldüren tır şoförünün yargılanmasına devam edildi

Adana'da kavga ettiği minibüs sürücüsünü silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan tır şoförünün yargılanmasına devam edildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Adem T, öldürülen minibüs sürücüsü Can Yüce'nin babası Cuma Yüce ve tanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Tanık Ö.F.İ. olay günü maktulün idaresindeki dolmuşta yolcu olarak bulunduğunu ve minibüsün yolun sağ tarafında ağır bir şekilde seyrettiği sırada yan taraflarından aniden tırın geçtiğini söyledi.

Tırın geçişi sırasında korktuklarını belirten tanık Ö.F.İ. şöyle devam etti:

"Bu durum üzerine minibüs sürücüsü maktul Can Yüce tırı takip etmeye başladı. İlk trafik ışıklarında tır durunca minibüs sürücüsü de minibüsten inerek tıra doğru yürüdü. Maktul, tırın sağ kapısını açmaya çalıştı. Kapı açılmayınca iki defa kapıya doğru yumruk attı. Daha sonra tır şoförü de aşağı indi ve tartıştılar. Daha sonra taraflar ayrıldı. Tekrar minibüs hareket ettiği sırada maktul kendi kendine söyleniyordu. Sonrasında yolcu indirme bindirme oldu. Tır bu sırada tekrar minibüsü geçti. Maktul Can Yüce, tır şoförüne yönelik el kol hareketi yaptı. Bunun üzerine tır minibüsün yolunu kapatacak şekilde durdu. Tır sürücüsü aşağı inip bize doğru yürürken minibüs şoförü de yan tarafında bulunan silahı çıkardı. Tır şoförü de tekrar tıra gitti. Minibüs sürücüsü tırın sol kapısında tabancanın tetiğini düşürdü fakat silah ateş etmedi. O sırada tır sürücüsü dışarı doğru bir el ateş etti. Maktul bu sırada vuruldu. Tüm bildiklerim ve gördüklerim bunlardan ibarettir."