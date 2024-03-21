Adana-Pozantı Otoyolu'nda devrilen tırda yangın çıktı
Adana-Pozantı Otoyolu'nda devrilen tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana-Pozantı Otoyolu'nda devrilen tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otoyolun Mersin'in Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde, dorsesinde kozmetik ürünler yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Devrilen araçta daha sonra yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri müdahale ettikleri yangını söndürdü.
Sağlık ekipleri de tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı.
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