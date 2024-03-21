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        Adana-Pozantı Otoyolu'nda devrilen tırda yangın çıktı

        Adana-Pozantı Otoyolu'nda devrilen tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 18:32 Güncelleme: 21.03.2024 - 18:32
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        Adana-Pozantı Otoyolu'nda devrilen tırda yangın çıktı
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        Adana-Pozantı Otoyolu'nda devrilen tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Otoyolun Mersin'in Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde, dorsesinde kozmetik ürünler yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Devrilen araçta daha sonra yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri müdahale ettikleri yangını söndürdü.

        Sağlık ekipleri de tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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