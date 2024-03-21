Adana'da otomobilin iş yerlerine girmesi güvenlik kamerasında

Adana'nın Seyhan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin iki iş yerine girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 EGG 51 plakalı otomobil, D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak önce caddedeki kebapçıya ardından da yanındaki çiğ köfte dükkanına girdi.

İki iş yerinde de hasara yol açan kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

- "Dükkanımız zarar gördü"

Çiğ köfte dükkanında çalışan Yağmur Sanayır, AA muhabirine, çok korktuğunu söyledi.

Dükkanı kapatırken ses duyduğunu belirten Sanayır, "Zaten araç süratli geliyordu. Büyük ihtimalle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yan tarafta kebapçının tüpleri var. Tüplerin hepsi bizim dükkanın içerisindeydi. Ben tezgahtaydım o an camın patlama sesiyle kendimi yerde buldum. Dükkanımız bayağı zarar gördü." diye konuştu.