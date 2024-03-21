KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ÇÜ'de Fahri Doktora Tevdi Töreni'nde konuştu:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen bir devlet olması bakımından deniz yetki alanları, münhasır bölge hakları, kıta sahanlığı ve kara hudutlarıyla gerçekten Mavi Vatan'da, denizlerde de hakkımız ve hukukumuzun daha da pekiştiğini görüyoruz." dedi.

Tatar, Adana'daki temasları kapsamında ilk olarak Vali Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret etti.

Daha sonra Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mithat Özsan Konferans Salonu'na geçen Tatar'a, Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, Üniversite Senatosu adına fahri doktora beratını verdi, cübbesini giydirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, bu unvanın kendisi için çok önemli olduğunu belirterek böyle bir onura layık görüldüğü için teşekkür etti. Daha sonra "Son gelişmeler çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Önemi" konulu konferans veren Tatar, Türklerin Kıbrıs'taki varlığının 1571'e dayandığını belirtti. Ada'nın İngiltere'ye kiralanmasının ardından Çanakkale Savaşı'yla İngiltere'nin adayı ilhak ettiğini anlatan Tatar, o tarihten itibaren Kıbrıs Türk halkının milli kimliğini yok edilmesi, Kıbrıs Türk halkının sadece Müslüman bir azınlık olarak oradaki varlığını sürdürebilmesi için büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını bile okullara astırılmaması gibi Kıbrıs Türkü'ne baskılar yapıldığını ifade etti.

İngiltere Kıbrıs'tan çekildiğinde nüfusun Türkler aleyhine dönüştürülmüş halde olduğunu ifade eden Tatar, Yunanistan ile Kıbrıs ilişkileri nedeniyle Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması için Türk halkına yönelik saldırılar yaşandığını anlattı. Ersin Tatar, bu dönemde Kıbrıs Türklerinin Türkiye'nin desteğiyle direniş hareketi ortaya koyduklarını, garantör ülke olarak Türkiye'nin adaya barış harekatı düzenlediğini hatırlattı. Kıbrıs Türk halkının artık ayrı bir halk olduğuna dikkati çeken Tatar, şunları söyledi:

"Uluslararası teamül gereği ve diğer sözleşmelere bağlı olarak her halk kendi geleceğini tayin etme hakkına sahiptir. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkı da artık bu aşamadan sonra kendi devletini kurmuş, bugünlerde artık tanınmak için yola çıktığından geriye dönüş yoktur. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ımızı Rum ve Yunan'a bırakmadıysak şu anda coğrafyaya baktığımızda Doğu Akdeniz önemi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen bir devlet olması bakımından deniz yetki alanları, münhasır bölge hakları, kıta sahanlığı ve kara hudutlarıyla gerçekten Mavi Vatan'da, denizlerde de hakkımız ve hukukumuzun daha da pekiştiğini görüyoruz. Kıbrıs o bakımdan önemli."

Tatar, KKTC hava sahasının da çok önemli olduğunu belirterek "Kıbrıs böylesine milli bir devlet ve milli değerlerin taşınabilmesi için sürdürülebilmesi için bu mücadeleye şimdi de devam ediyoruz." dedi. - "Türkiye Cumhuriyeti gerçekten artık kararını bana göre vermiştir" Kıbrıs'ta bundan sonra bir çözüm olacaksa iki devletli çözüm olması gerektiğini belirten Tatar, aksi halde çoğunluğun azınlığı yöneteceği bir pozisyonda otoritenin kuzeye yayılacağını, Türkiye'nin de oradan çekilmesiyle artık Toroslar'a bakıldığında bir Yunan adasının şekilleneceği pozisyon oluşacağını dile getirerek, buna "evet" demelerinin mümkün olmadığını bildirdi.

Tatar, "Nitekim bu bakımdan Türkiye Cumhuriyeti gerçekten artık kararını bana göre vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti her zaman yeni siyasetin doğru siyaset olduğunu, milli siyaset olduğunu ve Kıbrıs Türkü ile Türkiye Cumhuriyeti'nin birlikte yürütmekte olduğu yeni siyasetin en doğrusu ve bu şekilde bu pozisyonun sürdürülmesi gerektiğini her vesileyle söylemektedir." diye konuştu. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, kendi devletleri ile Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin Kıbrıs'ta caydırıcı bir güç olarak varlığının kendileri için yaşamsal öneme sahip olduğunu vurguladı.