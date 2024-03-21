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        Adana'da dolu etkili oldu

        Adana'nın Kozan ilçesinde aniden bastıran dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 22:18 Güncelleme: 21.03.2024 - 22:18
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        Adana'da dolu etkili oldu
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        Adana'nın Kozan ilçesinde aniden bastıran dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        İlçe merkezinde dolu nedeniyle trafikte aksamalar oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Aniden başlayan doludan korunmaya çalışan vatandaşlar, iş yeri tenteleri ve apartmanların altına sığındı.

        Yaklaşık 20 dakika süren dolu nedeniyle yollar beyaza büründü.

        Aşırı yağış Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan bir halı sahanın çatısının çökmesine neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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