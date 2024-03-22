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        Adana'da otobüste genç kızı taciz ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir genç kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 11:12 Güncelleme: 22.03.2024 - 11:12
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        Adana'da otobüste genç kızı taciz ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir genç kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Merkez Sarıçam ilçesinden halk otobüsüne binen üniversite öğrencisi B.A. (24), Seyhan ilçesi Baraj Caddesi yakınında arkasındaki koltukta oturan yabancı uyruklu H.S'ye (29) kendisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tepki gösterdi.

        Diğer yolcuların şüpheli H.S'yi etkisiz hale getirmesinin ardından sürücü otobüsü durdurup olayı polise bildirdi.

        İhbar üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese giderek zanlıyı gözaltına aldı.

        B.A. ifadesinde, şüpheliyi daha önce evinin çevresinde gördüğünü, bu kişinin zaman zaman kendisini takip ettiğini ve son olarak da otobüste kendisine tacizde bulunduğunu ileri sürdü.

        Zanlı ise ifadesinde tacizde bulunmadığını iddia etti.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Genç kızın arkasındaki koltukta oturan zanlıya tepki göstermesi ve diğer yolcuların bu kişiye müdahalede bulunması araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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