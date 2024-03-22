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        Eşini tabancayla öldüren kadın, adliyede

        ADANA'da, eşi Uğur İşler'i (29) tabancayla vurduktan sonra kapısını kilitlediği evden ayrılıp, bir süre sonra polise teslim olan Melisa İşler (25), adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 15:31 Güncelleme: 22.03.2024 - 15:35
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        Eşini tabancayla öldüren kadın, adliyede
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        ADANA'da, eşi Uğur İşler'i (29) tabancayla vurduktan sonra kapısını kilitlediği evden ayrılıp, bir süre sonra polise teslim olan Melisa İşler (25), adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün sabah saatlerinde, Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi Şehit Cengiz Eroğlu Sokak'taki 3 katlı evin en üst katında meydana geldi. İşler ailesinin evinden silah sesleri duyan komşular, polise ihbarda bulundu. Gelen ekipler, kilitli kapıyı çilingire açtırıp girdikleri evde, 1 çocuk babası Uğur İşler'i, hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde İşler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sırtında çok sayıda mermi izi olduğu belirlenen Uğur İşler'in cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir süre sonra Melisa İşler polise teslim olup suçunu itiraf etti.

        Uğur İşler’in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak gözyaşları arasında toprağa verildi. Kozan Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Melisa İşler ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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