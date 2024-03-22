Eşini tabancayla öldüren kadın, adliyede

ADANA'da, eşi Uğur İşler'i (29) tabancayla vurduktan sonra kapısını kilitlediği evden ayrılıp, bir süre sonra polise teslim olan Melisa İşler (25), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde, Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi Şehit Cengiz Eroğlu Sokak'taki 3 katlı evin en üst katında meydana geldi. İşler ailesinin evinden silah sesleri duyan komşular, polise ihbarda bulundu. Gelen ekipler, kilitli kapıyı çilingire açtırıp girdikleri evde, 1 çocuk babası Uğur İşler'i, hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde İşler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sırtında çok sayıda mermi izi olduğu belirlenen Uğur İşler'in cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir süre sonra Melisa İşler polise teslim olup suçunu itiraf etti.