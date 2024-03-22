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        Adana'da eşini öldürdüğü öne sürülen kadın tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 20:10 Güncelleme: 22.03.2024 - 20:10
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        Adana'da eşini öldürdüğü öne sürülen kadın tutuklandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın cezaevine gönderildi.

        Çanaklı Mahallesi Şehit Cengiz Eroğlu Sokak'ta dün evde tabancayla vurulmuş halde bulunan Uğur İ'yi (29) öldürdüğü iddiasıyla aynı gün gözaltına alınan karısı M.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlı M.İ, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Kozan'da dün üç katlı evin son katından silah sesi gelmesi üzerine çilingir yardımıyla girilen dairede Uğur İ. tabancayla öldürülmüş halde bulunmuş, karısı M.İ. cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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