Bakan Yerlikaya: Organize suç örgütü bırakmamaya kararlıyız

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye'de hiçbir yerde, hiçbir şekilde organize suç örgütü bırakmamaya kararlıyız. Biz Türkiye'nin huzuru diye yola çıktık" dedi.

Merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi kapalı semt pazarında verilen iftar yemeğine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Belediye başkan adayı Halil Nacar ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşlarla orucunu açan Bakan Yerlikaya, önce demokrasi bayramına, hemen akabinde de Ramazan Bayramı'na kavuşmaya az kaldığını söyledi. Göreve başladıkları günden bu yana terör örgütleri ve organize suç örgütlerine karşı mücadele ettiklerini anlatan Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız onlara ne diyor? 'Şehir eşkıyaları' diyor. Biz de onlara diyoruz ki 'Suç işlemekte kibirlenenler' diyoruz. Yani onlara diyoruz ki 'Siz kimsiniz de bizim vatandaşımıza şekil yapıyorsunuz, kimsiniz?' Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Nefes aldırmıyoruz" dedi.

Vatandaşın desteğiyle suçla mücadeleyi sürdürdüklerini kaydeden Yerlikaya, şöyle devam etti: "1 Haziran'dan 15 Mart'a kadar organize suç örgütlerinden yakalanıp adalete teslim ettiğimiz sayı kaç? Türkiye'de 417, Adana'da sadece 10 ama şunu bilin ki sizin desteğiniz, sizin duanız ve bize vermiş olduğunuz güçle Türkiye'de hiçbir yerde, hiçbir şekilde organize suç örgütü bırakmamaya kararlıyız. Biz Türkiye'nin huzuru diye yola çıktık. Türkiye'nin huzuru demek önce Adana'nın huzuru demek. Adana'nın huzuru demek Yüreğir'in huzuru demek, Kiremithane'mizin huzuru demek. Tüm mahallelerimizi, sokaklarımızın, caddelerimizin, hanelerimizin huzuru demek. Bunun için İçişleri ailesi olarak 600 bin arkadaşımla yani kahraman güvenlik güçlerimizle, polisimizle ve jandarmamızla gece- gündüz demeden canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz, sizleri seviyoruz."