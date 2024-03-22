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        Bakan Yerlikaya: Organize suç örgütü bırakmamaya kararlıyız

        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye'de hiçbir yerde, hiçbir şekilde organize suç örgütü bırakmamaya kararlıyız.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 22:43 Güncelleme: 22.03.2024 - 22:45
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        Bakan Yerlikaya: Organize suç örgütü bırakmamaya kararlıyız
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        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye'de hiçbir yerde, hiçbir şekilde organize suç örgütü bırakmamaya kararlıyız. Biz Türkiye'nin huzuru diye yola çıktık" dedi. 

        Merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi kapalı semt pazarında verilen iftar yemeğine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Belediye başkan adayı Halil Nacar ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşlarla orucunu açan Bakan Yerlikaya, önce demokrasi bayramına, hemen akabinde de Ramazan Bayramı'na kavuşmaya az kaldığını söyledi. Göreve başladıkları günden bu yana terör örgütleri ve organize suç örgütlerine karşı mücadele ettiklerini anlatan Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız onlara ne diyor? 'Şehir eşkıyaları' diyor. Biz de onlara diyoruz ki 'Suç işlemekte kibirlenenler' diyoruz. Yani onlara diyoruz ki 'Siz kimsiniz de bizim vatandaşımıza şekil yapıyorsunuz, kimsiniz?' Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Nefes aldırmıyoruz" dedi.

        Vatandaşın desteğiyle suçla mücadeleyi sürdürdüklerini kaydeden Yerlikaya, şöyle devam etti: 

        "1 Haziran'dan 15 Mart'a kadar organize suç örgütlerinden yakalanıp adalete teslim ettiğimiz sayı kaç? Türkiye'de 417, Adana'da sadece 10 ama şunu bilin ki sizin desteğiniz, sizin duanız ve bize vermiş olduğunuz güçle Türkiye'de hiçbir yerde, hiçbir şekilde organize suç örgütü bırakmamaya kararlıyız. Biz Türkiye'nin huzuru diye yola çıktık. Türkiye'nin huzuru demek önce Adana'nın huzuru demek. Adana'nın huzuru demek Yüreğir'in huzuru demek, Kiremithane'mizin huzuru demek. Tüm mahallelerimizi, sokaklarımızın, caddelerimizin, hanelerimizin huzuru demek. Bunun için İçişleri ailesi olarak 600 bin arkadaşımla yani kahraman güvenlik güçlerimizle, polisimizle ve jandarmamızla gece- gündüz demeden canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz, sizleri seviyoruz."

        ÇELİK: ESER, HİZMET SİYASETİNİN TEMELİNDE BİRLEŞELİM

        İftara katılan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya kente gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şöyle konuştu:

        "Ramazanın sonunda Ramazan Bayramı var ama bu sefer iki bayram birden yapacağız. Biri Ramazan Bayramı diğeri 31 Mart'ta demokrasi bayramı. 31 Mart'ta Büyükşehir'de Fatih Mehmet Kocaispir'i, Yüreğir'de Halil Nacar'ı sandıktan çıkararak demokrasi bayramını kutlayacağız. Artık son viraja girdik. Mahallelerinize, akrabalarınıza, komşularınıza gidin. Geçen seçimde farklı partilere oy kullanmış bütün vatandaşlarımıza şunu söyleyin; 'Gelin bu sefer eser, hizmet siyasetinin temelinde birleşelim.' Altılı, yedili masa genel seçimlere giderken hangi sözleri veriyordu, şimdi birbirlerine düşmanca ifade kullanıyorlar. O zaman demiştik ki, 'Altılı, yedili, sekizli masayla bırakın devlet yönetmeyi, çay bile demlenmez.' Dediğimiz çıktı, şimdi birbirlerine en ağır lafları söyleyerek, birbirlerine düşmanlık ederek bu işi beceremeyeceklerini gösterdiler. Onların yerel yönetimde de vatandaşımıza vereceği bir hizmet yok. Yapacağımız iş Cumhur İttifakı'nı, Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleyerek Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı için şehirlerimizin yüzyılı için eser siyasetine güç vermek, enerji vermek olmalı." 

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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