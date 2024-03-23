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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Adana'da tarım sektörü temsilcileriyle buluştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Herkes 'Su Verimliliği Seferberliği' deyince bunun sadece sosyal bir proje olduğunu düşünüyor, değil. Bu hayati bir konudur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 17:51 Güncelleme: 23.03.2024 - 17:51
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Adana'da tarım sektörü temsilcileriyle buluştu:
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Herkes 'Su Verimliliği Seferberliği' deyince bunun sadece sosyal bir proje olduğunu düşünüyor, değil. Bu hayati bir konudur." dedi.

        Yumaklı, kentteki bir otelde tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin büyük olduğunu söyledi.

        Karşılıklı istişarelerin kendileri açısından faydalı olduğunu ifade eden Yumaklı, bu ziyaretlerle adeta sahanın röntgenini çektiklerini anlattı.

        Yumaklı, bugün "tarımın başkenti" Adana'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, tarımın ekonominin çarklarını çeviren stratejik bir sektör olduğunu vurguladı.

        Yumaklı, son 22 yıldır Adana'nın tarım altyapısının daha da güçlendirildiğini ifade ederek, "Adana'ya tarım, orman ve su alanlarında yapılan yatırım ve destek rakamı yaklaşık 85 milyar lira. Su alanında 42 milyar liralık bir yatırımla 142'ye yakın tesise sulama eseri kazandırılmış durumda." dedi.

        Devrim niteliğinde olan uygulamaları hayata geçirmek için çalıştıklarının altını çizen Yumaklı, "2023 yılının Nisan ayında yasal düzenlemeyle Tarım Kanunu'nda yapıldı. Buna istinaden kullanılmayan tarım arazilerinin yeniden ekonomiye kazandırılması, tarımsal üretim planlaması, sözleşmeli üretim gibi konular artık yasal düzenleme ile birlikte farklı bir yönüyle hayatımıza girmiş oldu. Benim de bakan yardımcılığı dönemimde içinde bulunduğum proje grupları çalışmaları tek tek devreye alınmış oldu." diye konuştu.

        - Hayvancılık yol haritası

        Yumaklı, hayvancılıkla ilgili yol haritası hazırladıklarını hatırlatarak, "Bu 5 yıllık haritada uygulayacağımız yeni dönemdeki politikalarımızı açıkladık. Burada özellikle planlı yetiştiricilik sistemi, yeni destekleme modeli, şu anda yayınlanma sürecinde, gençlere ve kadınlara özellikle pozitif ayrımcılık, hastalıklarla etkin mücadele, anaç hayvan üretiminin arttırılması, ıslah eylem planları gibi hem bitkisel üretimde hem hayvansal üretimde hem de su ürünleri üretiminde daha fazla üretmeyi bizlere sağlayacak olan bütün bu uygulamaları tek tek paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

        "Su Verimliliği Seferberliği" konusunda yaptıkları çalışmalara değinen Yumaklı, şöyle konuştu:

        "Herkes 'Su Verimliliği Seferberliği' deyince bunun sadece sosyal bir proje olduğunu düşünüyor, değil. Bu hayati bir konudur. Türkiye'mizin Akdeniz kuşağında, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek olan ülkeler arasında ilk sıralarda yer alması sebebiyle bizler, bütün faaliyetlerimizi sadece bizim Bakanlığımızın uhdesindeki konularda değil, ülkemizdeki bütün faaliyetlerimizde suyu merkeze alan bir yaklaşımla yapmak zorundayız. Şöyle bir örnek vereyim; Türkiye'de kişi başına 1313 metreküplük bir su potansiyeli var, su stresi altında bir ülkeyiz. Hiçbir şeye dokunmazsak, bu şekilde devam ederse yani inanılmaz bir 2,5 kat trilyonluk bir suyla alakalı yatırımı olan bir ülkenin bile 2030 yıllarında su fakiri olan bir ülke pozisyonuna geçmesi işten bile değil. Biz bunu durduramayız ancak yönetebiliriz. Dolayısıyla bütün unsurlarıyla beraber bu hususun tüm sektörler tarafından dikkate alınması mecburiyeti vardır. Bundan sonraki dönemde de sizler de sıklıkla göreceksiniz zaten özellikle suyun yüzde 77'sini kullanan tarım sektörü, yüzde 13'ünü kullanan sanayi sektörü, geri kalanı evsel ve kentsel kullanımla alakalı bütün taraflar aslında 85 milyon, suyu merkeze alarak faaliyetlerini yeniden düşünmek durumunda."

        Bakan Yumaklı, Adana için sunulan destekler, projeler, yatırımlar, ormancılıkta ayrılan kaynak gibi konularda katılımcılara bilgi verdi.

        Bugün kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçinin, üreticinin yüzünü güldürmek için çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Yumaklı, "Tek başımıza karar almıyoruz. Bütün kararlarımız, sektörle birlikte konuşarak alınan kararlardır. Dolayısıyla omuz omuza verdiğimiz süre içerisinde biz hem Türkiye'deki üretimin arttırılması hem dünyadaki rekabete karşı koyma gücümüzü artırma konusunda var olan potansiyelimizi en iyi şekilde sarf edeceğiz ve kullanmış olacağız." ifadelerini kullandı.

        Yumaklı'nın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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